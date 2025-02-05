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Україна повернула з російського полону 150 захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула з російського полону 150 захисників
Україна та Росія провели обмін військовополоненими
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки

Сьогодні, 5 лютого, Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Українські захисники, яких вдалося повернути з полону
Українські захисники, яких вдалося повернути з полону
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як наголосив президент, бійців потрапили в полон на різних напрямках фронту.

«Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних», – написав він.

Додому повертаються 150 воїнів
Додому повертаються 150 воїнів
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, Україна та Росія 15 січня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 25 українських захисників. Обмін став можливим за сприяння Об’єднаним Арабським Еміратам.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повернулися та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

До слова, Україна 30 грудня 2024 року повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

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Теги: війна полон обмін полоненими Володимир Зеленський президент

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