США можуть перекинути до України війська. Віцепрезидент Венс назвав умову

За словами Венса, варіант виправлення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, залишається «на столі»

«Угода, яка стане результатом переговорів щодо України, шокує багатьох»

США вдарять по Москві санкціями та, можливо, військовими діями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За словами посадовця, варіант виправлення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, залишається «на столі».

«Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, військові інструменти впливу», які США можуть використати проти Путіна, зауважив він.

Утім, Венс зазначив, що поки що зарано говорити про те, яка частина території України залишиться в руках Росії і які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. З його слів, ці деталі мають бути опрацьовані під час мирних переговорів.

«Є велика кількість формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність», – запевнив він.

Водночас віцепрезидент США наголосив, що угода, яка стане результатом переговорів щодо України, «шокує багатьох».

Венс запевнив, що скаже лідерам ЄС у Мюнхені, що Європа повинна зупинити масову міграцію та стримати прогресивну політику. Він сказав, що закликатиме до повернення традиційних цінностей і припинення злочинності мігрантів.

Крім того, Венс пообіцяв закликати німецьких політиків працювати з усіма партіями, включаючи ультраправу та антимігрантську партію «Альтернатива для Німеччини».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.