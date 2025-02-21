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Рубіо заявив, що Байден теж звинувачував Зеленського у його нібито «невдячності»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рубіо заявив, що Байден теж звинувачував Зеленського у його нібито «невдячності»
Марко Рубіо прокоментував нещодавні заяви Трампа, який назвав Зеленського «диктатором без виборів»
фото: X / Secretary Marco Rubio

«Джо Байден мав роздратування на Зеленського. Не слід забувати про статті в газетах про те, як він лаяв його у телефонних розмовах»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не тільки президент США Дональд Трамп «роздратований» через українського президента Володимира Зеленського – Джо Байден нібито також критикував його. Про це Рубіо сказав в інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж.

Посадовець прокоментував нещодавні заяви Трампа, який назвав Зеленського «диктатором без виборів». На його думку, американського лідера «дуже засмутив» український президент, і це, мовляв, «справедливо», оскільки Україна на іншому континенті, тому вона не впливає на щоденне життя американців.

Однак, за його словами, «має бути певний рівень подяки», і Зеленський не має «звинувачувати президента в тому, що він живе у світі дезінформації, це дуже контрпродуктивно».

«Джо Байден мав роздратування на Зеленського. Не слід забувати про статті в газетах про те, як він лаяв його у телефонних розмовах, бо Зеленський замість того, щоб сказати «дякую» за нашу допомогу, одразу ж починає писати повідомлення, про те, чого ми не робимо або чого він не отримує», – каже він.

Крім того, Зеленський нібито засмутив і Рубіо, адже під час зустрічі в Мюнхені той нібито запевняв, що готовий підписати угоду про українські рідкісноземельні мінерали після того, як її проведуть через парламент.

«Через два дні я прочитав, як Зеленський каже: «Я відхилив угоду, я сказав їм, що ми нізащо не підемо на неї. Це не те, що відбувалося на тій зустрічі (в Мюнхені - ред.)», – розповідає Рубіо.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times. Один зі співрозмовників газети сказав, що попри блокування, G7 усе ще сподівається на згоду США додати формулювання про російську агресію.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». 

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа.

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Теги: агресія Володимир Зеленський Україна президент парламент блокування Марко Рубіо війна військова допомога

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