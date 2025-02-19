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«Для мене дуже важливо, щоб він походив по Києву». Зеленський про візит Келлога

Валерія Димчук
glavcom.ua
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«Для мене дуже важливо, щоб він походив по Києву». Зеленський про візит Келлога
Володимир Зеленський назвав місця, які має побачити Келлог
фото: Офіс Президента

Президент Зеленський розповів про запланований для спецпредставника США маршрут 

Президент Володимир Зеленський в деталях поділився важливими для візиту Кіта Келлога локаціями, які покажуть американському спецпредставнику реальний стан речей. Про це Зеленський розповів на пресконференції.

Зеленський наголосив на тому, що в першу чергу Келлог має оглянути столицю. «Для мене дуже важливо, щоб він сам походив по Києву і по іншим містам. Тому що він сказав, що 20-30% столиці немає, все зруйновано. Ми не хочемо його водити кудись. Хай обере. Є тут посол, нехай походять. Мені здається це дуже важливо зрозуміти, що відбувається наживо», – заявив президент.

Також Зеленський не оминув і питання виборів в Україні, яке підійняли США нещодавно. «Я хочу, щоб він подивився і далі, щоб він поспілкувався з людьми, чи довіряють вони своєму президенту, чи довіряють вони Путіну. Нехай запитає про Трампа – що вони думають після заяв», – наголосив він.

Президент також заявив, що готовий виконати свою обіцянку щодо відвідин фронту з американським спецпредставником. «А далі я готовий з ним поїхати на фронт. І там нехай поспілкується з військовими, чи готові зараз голосувати», – підсумував він.

Також на пресконференції Зеленський відповів на заяву Трампа про те, що у нього нібито рейтинг довіри серед громадян України становить 4%. Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців.

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Теги: США війна Володимир Зеленський Україна Кіт Келлог

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