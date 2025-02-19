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Макрон зробив заяву щодо відправки військ в Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Макрон зробив заяву щодо відправки військ в Україну
Президент Франції Емманюель Макрон
фото: Reuters

Макрон: Франція не готується відправляти на фронт сухопутні війська, що братимуть участь у конфлікті

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж не «готується до відправки сухопутних військ» на фронт до України. Про це він сказав в інтерв’ю французьким регіональним газетам.

«Франція не готується відправляти на фронт сухопутні війська, що братимуть участь у конфлікті», – зазначив французький лідер.

Макрон каже, що Франція розглядає можливість разом зі своїм союзником Великобританією відправити «експертів або навіть війська на обмежений термін за межі будь-якої зони конфлікту».

За його словами, такий крок «підбадьорив би українців і продемонстрував би солідарність». Лідер Франції назвав можливість операції під мандатом ООН.

«Ми могли б ухвалити рішення в рамках переговорів про миротворчу операцію під мандатом ООН, яка б стояла вздовж лінії фронту», – підкреслив Макрон.

Він також вважає, що президент США Трамп може відновити «корисний діалог» з російським диктатором Путіним: «Він відтворює стратегічну невизначеність для президента Путіна, використовуючи дуже тверді слова».

До слова, Франція вдруге за три дні ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС щодо України та європейської безпеки.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон на 17 лютого в Парижі скликав зустріч європейських лідерів, на якій обговорювали можливу участь європейських країн у мирному врегулюванні, яке поклало б край війні Росії проти України.

Нагадаємо, європейські країни сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, а Трамп відповідаючи на запитання чи підтримує він розміщення європейських миротворців в Україні, якщо буде укладена мирна угода, сказав: «Я повністю за».

 

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Теги: Франція Эмманюэль Макрон миротворці військові війна

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