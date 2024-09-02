Ударні інструменти були його стихією. Згадаймо Віталія Авраменка

Віталій Авраменко брав участь у боях за населені пункти Давидів Брід, Костянтинівка, Соледар та інші

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Авраменка.

Захисник України Віталій Авраменко помер під час несення військової служби 13 липня 2023 року. Про це повідомила Ніжинська міська рада.

Віталій Авраменко народився 27 серпня 1988 року. Навчався у Ніжинській ЗОШ № 9. Потім вступив до Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтва імені Марії Заньковецької, грав на ударних інструментах та ксилофоні.

Ударні інструменти були його стихією. Був учасником музикальних гуртів «Погляд v небо» та «Дейзіс». Брав активну участь у міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах. Під час навчання мав численні відзнаки, дипломи та подяки за активну участь у культурному житті міста.

Має Подяку за участь у другому Всеукраїнському відкритому конкурсі молодих виконавців (ансамблів) на духових та ударних інструментах. Брав участь у всеукраїнському відкритому конкурсі молодих виконавців. Мав диплом першого ступеня за найкращий проведений концерт.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Віталій Авраменко став на захист рідного міста фото: Ніжинська міська рада

Віталій Авраменко був не тільки гарним музикантом, а й вправним футболістом. Має грамоти за високі спортивні змагання у міській спартакіаді.

Любив досліджувати динозаврів, з дитячих років захоплювався військовою зброєю та технікою.

Потім за контрактом проходив службу у військовому оркестрі Чернігівського центру Держспецтрансслужби Міністерства транспорту та зв'язку України.

За час служби отримав Подяку Міністерства оборони України за активну участь у підготовці та проведенні параду військ з нагоди 25-ї річниці незалежності України, Грамоту від Міністерства транспорту та зв'язку України за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, проявлену ініціативу та старанність, високий професіоналізм і майстерність.

Нагороджений орденом за сумлінну службу другого ступеня за сумлінну службу від Міністерства транспорту та зв'язку України.

Працював будівельником.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист рідного міста. Потім добровольцем пішов служити у в/ч «Короля Данила». Воїн брав участь у боях за населені пункти Давидів Брід, Костянтинівка, Соледар та інші.

Віталій Авраменко мав повагу серед побратимів, завжди йшов на допомогу своїм товаришам, вміло надавав першу домедичну допомогу.

13 липня 2023 року захисник помер під час несення військової служби. Поховали Віталія Авраменка 15 липня.2023 року на Алеї Слави у Ніжині.

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