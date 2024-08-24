Міненерго закликало українців готуватися до складної зими

Галущенко заявив, що зима буде складнішою за попередню

Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли

Україна активно готується до майбутньої зими, плануючи відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та будівництво нових об'єктів генерації. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН.

«Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли. У нас є плани щодо відновлення генерації та побудови додаткової, тож ми бачимо, як пройдемо цю зиму, і підготуватися встигнемо», – сказав Галущенко.

Галущенко зазначив, що російські обстріли продовжуватимуться, тому спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами ППО, які Україна отримує від партнерів.

За словами міністра, наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи.

Окрім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

«Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак, ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось», – наголосив Галущенко.

Раніше, 23 серпня, після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива, до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок.

Нагадаємо, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.