Звільнення комбрига 80 ОДШБр Ішкулова: ЗМІ назвали причину

За словами журналістів, причиною звільнення стала суперечка між Ішкуловим та командуванням

Командира 80 десантно-штурмової бригади Еміля Ішкулова було звільнено через конфлікт з командуванням. Зокрема, комбриг був проти, аби бійців, що перебували на відновленні, відправляли на певний напрямок. Про це повідомляє «Бабель» з посиланням на власні джерела у Збройних силах.

Так, деякий час бійці 80 бригади ДШВ перебували на відновленні. А втім, відновитися в повному обсязі їм не дали, оскільки бригада отримала наказ висуватися на певний напрямок.

Ішкулов назвав таке завдання нереалістичним, оскільки бракувало часу, сил і людей. Така позиція не сподобалась командуванню, через що його зняли з посади.

Натомість, за даними журналістів, новим командиром 80 ОДШБр стане Павло Розлач – екскомандир 82 десантно-штурмової бригади. Його раніше також звільнили із займаної посади з тієї самої причини, що й Ішкулова.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади звернулися до президента України, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та командувача десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка з проханням не знімати комбрига Еміля Ішкулова.

У зверненні командири 80-ї Галицької бригади заявили, що бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

Раніше з'явилася інформація про те, що Ішкулова можуть звільнити через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

До слова, командування Десантно-штурмових військ ЗСУ після широкого розголосу прокоментувало кадрове рішення щодо командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова. У ДШВ заявили, що Ішкулова мають призначити на вищу посаду, враховуючи «безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера».