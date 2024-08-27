Екскомандувач армії США назвав головні цілі ЗСУ у Курській області

Ходжес вважає, що ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку

За словами Ходжеса, мета наступу ЗСУ номер один – створити плацдарм на російській стороні кордону

Наразі можна виділити три цілі контрнаступу Збройних сил України у Курській області Росії. Про це заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес у колонці для РБК-Україна.

«Я думаю, що, ґрунтуючись на тому, що я бачу, є три цілі цього контрнаступу», – зазначив Ходжес.

За його словами, мета наступу ЗСУ номер один – створити плацдарм на російській стороні кордону, який:

забере більшу частину території – досі «притулку» – у російських безпілотників і ракет, що запускаються по містах України;

загрожуватиме/порушуватиме російську нафтогазову/атомну енергетику та інфраструктуру в Курській області;

дозволить українцям перемістити свою власну зброю великої дальності далі до Росії, щоб завдавати ударів по російських аеродромах, нафтогазовій інфраструктурі та транспортній інфраструктурі, незважаючи на обмеження США, Великобританії та Німеччини на використання наданої нами зброї великої дальності.

Мета номер два, на думку Ходжеса, – змінити динаміку та наратив про цю війну.

«Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги РФ, показує/розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників. Як ВСУ вдалося досягти такого дивовижного сюрпризу, попри те, що у Росії так багато безпілотників? Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку», – зазначив американський генерал у відставці.

Мета ЗСУ номер три – відвернути російські сили з інших місць для боротьби з Курським плацдармом.

«Я не знаю, чи це ключова мета Генерального штабу ЗСУ. Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська», – додав Ходжес.

Нагадаємо, президент Зеленсьаий повідомив, що Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки просуванню ЗСУ в Курській області.

Як повідомлялося, що Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час прямого включення на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Нагадаємо, американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.