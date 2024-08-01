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Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви
Настоятель одного із Харківських храмів УПЦ (МП) був завербований спецслужбою РФ ще до повномасштабної війни
фото: СБУ

Священнику загрожує 12 років тюрми

Служба безпеки України затримала священника УПЦ МП, який був агентом головного управління Генерального штабу ЗСРФ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. Про це повідомляє СБУ.

«Служба безпеки запобігла серії повітряних ударів РФ по об’єктах «Укрзалізниці» на Харківщині. У результаті багатоетапної спецоперації було затримано двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову», – йдеться у повідомленні.

Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви фото 1

СБУ зауважує, що головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ МП, якого завербували ще до повномасштабної війни. Від спецслужб клірик отримав завдання зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини.

«Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого – працівника місцевої філії «Укрзалізниці». Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених «смайлів» у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв’язку фігуранти видаляли листування», – повідомляє СБУ.

Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви фото 2

Зазначається, що обох фігурантів було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили священнику та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Їм загрожує покарання до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ МП, який разом із гауляйтером Володимиром Сальдо закликав до «приєднання» Херсонщини до РФ. 

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Теги: росія церква Московська церква в Україні Україна Харків Харківщина СБУ священник

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