Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації

Народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою продовжити розгляд закону, який призведе до заборони УПЦ (МП), 23 липня 2024 року

У Комітеті стверджують, що намагання налякати народних депутатів міжнародним тиском є «не більш ніж інформаційно-психологічними операціями»

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з росією. Про це йдеться в заяві парламентського комітету, опублікованій на сайті Верховної Ради.

У заяві депутати комітету зазначають, що «були готові до шаленої кампанії» зі спроби дискредитувати законопроєкт №8371. У Комітеті вважають, що за цим стоять «лобісти та агенти впливу» однієї з українських церков, яка, як припускається, має приховані зв’язки з російською православною церквою. Вочевидь, парламентарі натякають на Українську православну церкву московського патріархату.

«Саму цю кампанію Комітет розцінює як «явку з повинною» з боку церкви, яка публічно заявляє про розрив своїх звʼязків з РПЦ, але при цьому чомусь – як чорт ладану – боїться законопроєкту про заборону цієї злочинної організації та повʼязаних з нею посіпак в Україні», – йдеться в заяві.

Також у Комітеті стверджують, що намагання налякати народних депутатів міжнародним тиском є «не більш ніж інформаційно-психологічними операціями». Як зазначається у заяві, це також підтверджують парламентарі з Заходу.

«Європарламент у 2022 році у своїй Резолюції вже звертав увагу на злочинну роль керівництва так званої «РПЦ» у роздмухуванні війни та виправданні воєнних злочинів»,– наголосили у Комітеті.

Комітет звернувся до всіх українських і закордонних медіа з наполегливим проханням у своїх матеріалах зважати на суть і зміст законопроєкту № 8371.

До заяви Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики також приєдналися народні депутати України: Юлія Клименко, Павло Бакунець, Артур Герасимов, Олександр Аліксійчук, Ростислав Павленко, Богдан Яременко.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала священника УПЦ МП, який був агентом головного управління Генерального штабу ЗСРФ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

СБУ зауважує, що головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ МП, якого завербували ще до повномасштабної війни. Від спецслужб клірик отримав завдання зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини.

Дл слова, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті відбувається збір підписів щодо закону про заборону московського патріархату.