Головна Країна Політика
search button user button menu button

Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації
Народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою продовжити розгляд закону, який призведе до заборони УПЦ (МП), 23 липня 2024 року
фото: Радіо Свобода

У  Комітеті стверджують, що намагання налякати народних депутатів міжнародним тиском є «не більш ніж інформаційно-психологічними операціями»

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з росією. Про це йдеться в заяві парламентського комітету, опублікованій на сайті Верховної Ради.

У заяві депутати комітету зазначають, що «були готові до шаленої кампанії» зі спроби дискредитувати законопроєкт №8371. У Комітеті вважають, що за цим стоять «лобісти та агенти впливу» однієї з українських церков, яка, як припускається, має приховані зв’язки з російською православною церквою. Вочевидь, парламентарі натякають на Українську православну церкву московського патріархату.

«Саму цю кампанію Комітет розцінює як «явку з повинною» з боку церкви, яка публічно заявляє про розрив своїх звʼязків з РПЦ, але при цьому чомусь – як чорт ладану – боїться законопроєкту про заборону цієї злочинної організації та повʼязаних з нею посіпак в Україні», – йдеться в заяві.

Також у Комітеті стверджують, що намагання налякати народних депутатів міжнародним тиском є «не більш ніж інформаційно-психологічними операціями». Як зазначається у заяві, це також підтверджують парламентарі з Заходу.

«Європарламент у 2022 році у своїй  Резолюції вже звертав увагу на злочинну роль керівництва так званої «РПЦ» у роздмухуванні війни та виправданні воєнних злочинів»,– наголосили у Комітеті. 

Комітет звернувся до всіх українських і закордонних медіа з наполегливим проханням у своїх матеріалах зважати на суть і зміст законопроєкту № 8371

До заяви Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики також приєдналися народні депутати України: Юлія Клименко, Павло Бакунець, Артур Герасимов, Олександр Аліксійчук, Ростислав Павленко, Богдан Яременко. 

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала священника УПЦ МП, який був агентом головного управління Генерального штабу ЗСРФ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. 

СБУ зауважує, що головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ МП, якого завербували ще до повномасштабної війни. Від спецслужб клірик отримав завдання зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини.

Дл слова, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті відбувається збір підписів щодо закону про заборону московського патріархату. 

Читайте також: Член Священного синоду Московської церкви потрапив у кримінальну хроніку
Теги: агенти впливу законопроєкт Україна православна церква Московська церква в Україні Українська православна церква Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит УПЦ МП Іонафан під час зустрічі з патріархом Кирилом
Стало відомо, скількох «московських попів» вже обміняли на полонених українців
4 липня, 15:48
У жовтні Північна Корея передала росії велику партію військового обладнання та боєприпасів для використання під час війни проти України
Військова співпраця КНДР і РФ: Південна Корея проведе розмову із НАТО
7 липня, 10:20
Ударні безпілотники Bayraktar використовуються українською армією
Турецькі безпілотники на українських двигунах. Дипломат розказав про співпрацю двох країн у ВПК
13 липня, 10:00
Фредеріксен не виключає можливості для України бити з винищувачів F–16 за межами країни
Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єрки Данії
12 липня, 10:38
Експерт додав, що не варто очікувати, що відключення світла зникнуть найближчим часом
Аварії на енергооб’єктах не дозволяють покращити ситуацію з відключеннями світла – «Центр Разумкова»
18 липня, 22:28
Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним
Як спека впливає на відключення світла? Відповідь глави «Укренерго»
19 липня, 10:09
США продовжуватимуть озброювати Україну, аби стримати Росію від наступу
Американський генерал розкрив деталі «мирного плану» Трампа для України
25 липня, 00:57
Анна вважається святою, яка була матір’ю Пресвятої Богородиці Марії
Успіння святої Анни 2024: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
У Парижі 27 липня розіграли стартові 14 комплектів нагород літньої Олімпіади
Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2024: перші результати змагань
27 липня, 22:54

Політика

Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації
Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації
Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні
Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні
Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією європейською країною
Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією європейською країною
Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради
Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради
Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити
Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити
ТЦК штрафують військовозобов'язаних, які оновили дані через «Резерв+» – нардеп
ТЦК штрафують військовозобов'язаних, які оновили дані через «Резерв+» – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
36K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
35K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua