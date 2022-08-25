У Маріуполі спалахнула велика пожежа (відео)

Загарбники не змогли загасити вогонь через брак води

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа. Палав мікрорайон Східний, а потім вогонь перекинувся до селища Сєдове. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Як повідомляється, вчора, 24 серпня, у мікрорайоні Східний в Маріуполі сталася пожежа. Полум‘я здіймалося на висоту до шести метрів. Люди намагалися самостійно гасити вогонь, очікуючи на допомогу. Але рятувальники їхати не поспішали.

«У результаті недбальтва служб пожежа охопила Лівобережжя та дісталася до селища Сєдово. У так званої служби МНС «ДНР» води для гасіння пожежі просто не було. Це і не дивно – окупанти не здатні організувати професійну роботу жодної служби», – йдеться в повідомленні міськради.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі запрацював світлофор. Всього один світлофор, але цього вистачило російським пропагандистам, аби зробити сюжет про велику «перемогу». РосЗМІ не зупинило навіть те, що у відео потрапили навколишні будинки, знищені російськими снарядами.