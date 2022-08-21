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В окупованому Маріуполі рашисти влаштовують перестрілки через вціліле майно

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі рашисти влаштовують перестрілки через вціліле майно
Рашисти обкрадають вцілілі квартири Маріуполя
фото з відкритих джерел

Жителі міста пишуть про тривалі  автоматні черги

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники ведуть «розбори» в стилі 90-их і влаштовують перестрілки. Про це повідомила міська рада Маріуполя.

«Назад у 90-ті. Чергові розборки окупантів у Маріуполі. Жителі міста пишуть про тривалі  автоматні черги. Це вже стає нормою – вирішувати проблеми через перестрілки. От тільки мирні жителі, як завжди, нікого не цікавлять, але саме вони можуть стати невинними жертвами», – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у зруйнованому Маріуполі окупанти займають квартири у вцілілих після їхніх же обстрілів будинках.

Нагадаємо, що окупанти, за інформацією офіційної міської влади, ріжуть на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча – одне з найбільших галузевих підприємств в Україні.

Теги: війна окупація Маріуполь

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