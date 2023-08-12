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Журналіст Кухарчук образив директорку музею Голодомору. У мережі вирує скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Журналіст Кухарчук образив директорку музею Голодомору. У мережі вирує скандал
Користувачі соціальних мереж стали на захист Лесі Гасиджак
фото: Vogue

Руслан Кухарчук образливо висловився про зовнішній вигляд директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак

Громадський діяч та журналіст Руслан Кухарчук написав скандальний пост про зовнішній вигляд директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Це викликало бурхливе обговорення в мережі.

Нещодавно Гасиджак знялася для журналу Vogue. Кухарчук образливо прокоментував її фотосесію.

«Візуалізація пам'яті про Голодомор в Україні набуває революційних змін. Їхня боротьба», – написав Кухарчук.

Скандальний пост Руслана Кухарчука
Скандальний пост Руслана Кухарчука

Таким чином Кухарчук намагався сказати, що зовнішній вигляд Гасиджак нібито «не є відповідним до посади».

Пост викликав бурхливе обговорення в мережі. Користувачі соціальних мереж висловили співчуття Гасиджак та розкритикували Кухарчука, заявивши, що він не в праві так говорити про зовнішність людини, особливо якщо він щиро дотримується християнських традицій.

  • «Це вже не перший ваш пост, який викликає огиду»;
  • «Руслан, це некрасиво та ницо. Тим більше, від віруючої людини»;
  • «Огидний пост. Огидний автор»;
  • «Яке дно. Але ви там давненько»;
  • «Це феєричне пробивання дна, нешановний авторе», – пишуть українці.
Журналіст Кухарчук образив директорку музею Голодомору. У мережі вирує скандал фото 1
Реакція користувачів соціальних мереж на пост Руслана Кухарчука
Реакція користувачів соціальних мереж на пост Руслана Кухарчука
скріншот

Нагадаємо, що черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

До слова, скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це «огидним неприйнятним явищем». Проте заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору таки не є неприйнятною.

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Теги: музей скандал Голодомор 1932-1933 років

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