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Іран та Росія добряче посварились. Посла РФ терміново викликали «на килим»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іран та Росія добряче посварились. Посла РФ терміново викликали «на килим»
Іран та Росія вступили у новий конфлікт
фото з відкритих джерел

Іран наказав Росії відповідати за свої слова про острови у Перській Затоці

Між Іраном та Росією назріває новий дипломатичний скандал, що може відбитися на стосунках двох країн. Російського дипломата запросили до іранського зовнішньополітичного відомства у зв'язку зі змістом прийнятої 10 липня підсумкової декларації шостого раунду переговорів між міністрами закордонних справ РФ та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) на трьох островах – Абу-Муса, Великий і Малий Томб.

Не так давно Росія спільно з країнами арабських держав Перської затоки зробила заяву, у якій поставила під сумнів приналежність Ірану трьох островів у Перській затоці. Тим часом офіційний Іран називає три острови Перської затоки: Абу Муса, Великий Томб і Малий Танб «назавжди своїми». Про це повідомляє The Islamic Republic News Agency.

«Генеральний директор у справах Перської затоки МЗС Ірану викликав посла Росії в Тегерані Олексія Дідова, щоб висловити протест проти заяви Москви та арабських країн Перської затоки, в якій нібито заперечував суверенітет Ірану над трьома островами в Ірані», – пише ресурс.

Алі Реза Енаяті закликав російського посла скоригувати позицію, ухвалену щодо іранських островів за підсумками шостої спільної міністерської зустрічі в межах стратегічного діалогу між Радою співробітництва країн Перської затоки (РСАДПЗ) та Російською Федерацією у Москві.

Енаяті підкреслив, що три острови Перської затоки: Абу-Муса, Великий Томб та Малий Томб назавжди належать Ірану.

Зі свого боку, російський посол наголосив на важливості дотримання територіальної цілісності Ірану, заявивши, що найближчим часом повідомить про це Москву.

Зазначмо, що нещодавно російські загарбники отримали нові партії зброї із Ірану, тож українцям варто бути готовими до нових атак дронів.  Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь».

«Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронів атаки», – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, а в Азовському – три. При цьому у Чорному морі перебуває два надводних та один підводний. Загальне спорядження – до 18 ракет типу «Калібр».   Високою залишається і мінна загроза на деокупованому правобережжі й узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти організацій та фізичних осіб, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном. Про це повідомила пресслужба Білого дому. Наразі під санкціями за неправомірні затримання американців перебувають Федеральна служба безпеки Росії та розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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Теги: росія Іран партії посол скандал президент

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