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Глава музею Голодомору після хейту в мережі знялася для Vogue

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Глава музею Голодомору після хейту в мережі знялася для Vogue
Леся Гасиджак для журналу Vogue
фото Vogue

Леся Гасиджак каже, що її завжди хейтили тільки жінки

Наприкінці липня навколо виконувачки обов'язків директорки Музею Голодомору Лесі Гасиджак спалахнув скандал. Жінка зазнала хейту через зайву вагу. Адвокат Клим Братківський, а після нього і народна депутатка Мар'яна Безугла написали пости в Facebook, де цькували Гасиджак через зовнішність та вагу. Тепер Леся Гасиджак знялася для журналу Vogue.

Як пише Vogue, зараз Леся розповідає про ці епізоди іронічно і мило, проте каже: це не найпростіший її досвід. Людині, яке все життя займалася наукою та музейною справою, така увага дається непросто. 

Пост Мар'яни Безуглої
Пост Мар'яни Безуглої
фото з відкритих джерел

Про початок скандалу вона дізналася майже випадково: каже, йшов звичайний робочий день, аж раптом почали сипатися один за одним запити на додавання в друзі у фейсбуку. Зателефонував старий друг зі словами підтримки. Спантеличена Леся тільки перепитала: «А що взагалі відбувається?» Чоловік їй порадив кілька днів просто не заходити в соцмережі. Леся послухалась і перші пару днів навіть обійшлася без заспокійливого. Проте і без сну також. На четвертий день лікарка виписала їй транквілізатори.

На захист Лесі стали сотні людей – від письменників, зокрема Ірини Цілик та Оксани Забужко, до лідерів думок та державних діячів. Гасиджак каже, що навіть не очікувала такої потужної хвилі підтримки. І що саме вона певною мірою дозволяє їй триматися. 

Леся Гасиджак
Леся Гасиджак
фото Vogue

Леся ділиться, що за своє життя випробувала безліч систем харчування, а в один прекрасний день вирішила, що відпускає ситуацію, оскільки впливати на неї неможливо.  І додає, що чоловіки, які були поруч, завжди «допомагали їй відрощувати крила» та ніколи не хейтили. Образи вона чула лише від жінок.

Леся Гасиджак
Леся Гасиджак
фото Vogue

Також в інтерв'ю Леся Гасиджак пояснила, чому вона вважає, що Музей Голодомору має працювати під час війни.

«Для росіян Музей Голодомору – це як червона ганчірка для бика, а для всіх без винятку українців – це спільний біль», – каже Леся.

Крім того Леся зазначає, будь-яка пауза в роботі музею – це ще один крок до забуття злочинів, які вчиняла Росія щодо України століттями.

Леся Гасиджак оголосила, що позиватиметься на кривдників до суду.  

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Теги: музей скандал Vogue

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