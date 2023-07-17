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Справа про хабар: Суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа про хабар: Суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради
фото з відкритих джерел

Михайло Головко фігурує у справі про хабар 

Сьогодні, 17 липня, Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити голову Тернопільської облради Михайла Головка, який потрапив у скандал із хабарництвом,  від посади. Про це заявив адвокат Олександр Тананакін.

«Вищий антикорупційний суд відмовив НАБУ та САП у задоволенні клопотання про відсторонення голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка із займаної посади», – йдеться у заяві.

Жодних інших деталей адвокат Головка не повідомив. 

Як повідомлялося, голова Тернопільської облради Михайло Головко погорів на хабарі. 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн грн.

Нагадаємо, що Антикорупційний суд призначив Михайлу Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.

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Теги: хабар адвокат скандал Антикорупційний суд Тернопільщина

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