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    Злива і спека: прогноз погоди в України на 29 серпня

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    На зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання - Злива і спека: прогноз погоди в України на 29 серпня
    На зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання
    Фото з відкритих джерел

    У столиці вдень повітря прогріється до 25-27°

    Погода в Україні у неділю, 29 серпня, буде дощовою та прохолодною у частині областей. Водночас в іншій половині місцевих жителів продовжить тішити літня спека та відсутність опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Сильні дощі прогнозують у західних областях, частині північних (Волинська, Рівненська), а також на Вінниччині та Житомирщині. Стовпчики термометрів там сягатимуть у середньому +19...23 градусів.

    Натомість на Півдні та Сході літо не здаватиме позиції – там очікують сухий та сонячний день, а повітря прогріється до +27...+33 градусів.

    У Києві вдень може пройти дощ та навіть гроза, температура повітря становитиме від +25 до +27 градусів.

    Напередодні кліматологи розповіли, якою буде осінь.

    Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря дощ літо
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    Злива і спека: прогноз погоди в України на 29 серпня