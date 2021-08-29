Злива і спека: прогноз погоди в України на 29 серпня

На зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання

У столиці вдень повітря прогріється до 25-27°

Погода в Україні у неділю, 29 серпня, буде дощовою та прохолодною у частині областей. Водночас в іншій половині місцевих жителів продовжить тішити літня спека та відсутність опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сильні дощі прогнозують у західних областях, частині північних (Волинська, Рівненська), а також на Вінниччині та Житомирщині. Стовпчики термометрів там сягатимуть у середньому +19...23 градусів.

Натомість на Півдні та Сході літо не здаватиме позиції – там очікують сухий та сонячний день, а повітря прогріється до +27...+33 градусів.

У Києві вдень може пройти дощ та навіть гроза, температура повітря становитиме від +25 до +27 градусів.

Напередодні кліматологи розповіли, якою буде осінь.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.