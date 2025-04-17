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Зник безвісти під час бойового зіткнення на Донеччині. Згадаймо Сергія Кошку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зник безвісти під час бойового зіткнення на Донеччині. Згадаймо Сергія Кошку
Влітку 2023-го Сергій Кошка здійснив перший виїзд під Бахмут
колаж: glavcom.ua

26 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання Сергій Кошка зник безвісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Кошку.  

26 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання Сергій Кошка зник безвісти. 10 квітня 2025 року постановою МВС України Сергія Кошку визнано загиблим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Сергій Кошка народився 24 квітня 1974 року. Навчався у Костопільській школі №2, закінчив Костопільське профтехучилище (нинішній будівельно-технологічний коледж). Деякий час працював як приватний підприємець: виготовляв меблі, займався продажем плити й фанери, потім почав їздити на заробітки.

З початком повномасштабного вторгнення РФ Сергій одразу пішов до військкомату і заявив, що хоче служити. Мобілізували його у січні 2023 року. Спочатку був навчальний центр, а улітку 2023-го – перший виїзд під Бахмут водієм-слюсарем майстерні з обслуговування та ремонту ремонтного взводу військової частини. Захисник зазнав дрібних осколкових поранень та важкої контузії. Під час надання медичної допомоги відбулася ворожа атака, і чоловік знову зазнав контузії.

З початком повномасштабного вторгнення росіян Сергій Кошка одразу пішов до військкомату і заявив, що хоче служити
З початком повномасштабного вторгнення росіян Сергій Кошка одразу пішов до військкомату і заявив, що хоче служити
фото: Костопільська міська рада/Facebook

Через стан здоров’я Сергія Кошку перевели у тилову частину, він займався ремонтом та будівництвом на полігоні. Та коли дізнався, що побратими, з якими разом був під Бахмутом, повертаються на Донеччину, вирішив їхати разом з ними.

«Першого лютого 2024 року мій батько поїхав у Донецьку область. 23 лютого побратими востаннє бачили його на позиціях. 27 лютого ми одержали звістку, що напередодні унаслідок бойового зіткнення біля села Іванівське на Донеччині солдат Сергій Кошка зник безвісти. Один з його побратимів, з якими разом їхали туди, також зник безвісти. Я намагалася знайти хоч якусь інформацію про тата. Розшукала інших його побратимів, вони розповіли, ніби було пряме попадання у бліндаж, де перебував мій батько. Що було далі – ми не знали. Хотілося вірити, що він знайдеться. І ось ми одержали сповіщення про повний збіг за результатом ДНК-експертизи у Дніпрі», – розповіла донька Сергія Кошки Катерина.

10 квітня 2025 року постановою МВС України солдат Сергій Кошка визнаний загиблим.

Військовий тримає траурний портрет полеглого захисника України Сергія Кошки
Військовий тримає траурний портрет полеглого захисника України Сергія Кошки
фото: Костопільська міська рада/Facebook

Полеглого героя відспівали у соборі Петра і Павла в Костополі. На майдані Тараса Шевченка з ним попрощалися рідні, друзі, побратими, представники міської влади та священнослужителі. Поховали воїна 15 квітня 2025 року на кладовищі «Нове» в Костополі. 

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Прощання із захисником України Сергієм Кошкою
фото: Костопільська міська рада/Facebook

У Сергія Кошки залишилися мама, донька, брат і четверо сестер.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

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