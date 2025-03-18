Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2025 року

Українські захисники відбили 36 штурмів на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 101 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 940 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Липці.

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Петропавлівки, Загризового, Кам’янки, Западного, Кругляківки та Богуславки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Зазнали бомбардувань населені пункти Піщане, Шабельне, Дорошівка та Мала Шапківка.

На Краматорському напрямку

Ворог атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. П’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили десять штурмів позицій поблизу Балки Журавки, Ямполівки та у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Наразі триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби, противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

Наші захисники відбили 36 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіація загарбників завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Покровську, Новопавлівці, Леонтовичах, Звіровому, Новосергіївці, Горіховому та Надіївці.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Веселого та Костянтинополя. Наразі триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Шевченко, Одрадне, Олексіївка та Розлив.

На Курському напрямку

Сили оборони зупинили 16 штурмових дій російських загарбників. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 27 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове. Бої не вщухають у трьох локаціях.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1119-й день повномасштабної війни в Україні.