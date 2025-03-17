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Міністр єдності пояснив, за яких умов 70% українців повернуться за кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністр єдності пояснив, за яких умов 70% українців повернуться за кордону
За словами Чернишова, повернення українців, які виїхали за кордон, є життєво необхідним для держави
фото: Слово і діло

Майже третина громадян зможуть повернутися в Україну після настання безпекових і стабільних умов проживання

Після закінчення війни та за умови відповідних змін і розвитку держави до України повернуться 70% громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра національної єдності Олексія Чернишова в інтерв’ю BBC.

За словами міністра, 30% громадян зможуть повернутися після настання безпекових і стабільних умов проживання в Україні, а згодом повернуться і решта 40%.

«Повертати українців» – сам собою термін не дуже коректний. Це рішення, які ухвалюватимуть українці самостійно. Наше завдання – бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами», – каже він.

Чернишов зазначає, що повернення українців, які виїхали за кордон, є життєво необхідним для держави. За словами глави Міністерства національної єдності, без них «ми не зможемо ані подвоїти ВВП, ані займатися економічним розвитком, ані відновити країну».

Нагадаємо, міністр національної єдності заявив, що після закінчення війни 30% українців, які виїхали – залишаться у Європі.

Раніше Чернишов заявляв, що після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться.

До слова, Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус.  

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Теги: українці біженці Олексій Чернишов Міністерство національної єдності перемир'я війна

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