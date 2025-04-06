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Тернополянин намалював число «666» на фасадах двох десятків храмів. Що сказав суд?

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Тернополянин намалював число «666» на фасадах двох десятків храмів. Що сказав суд?
Через хуліганські дії частина храмів перенесли недільні богослужіння
фото: поліція Тернопільщини

Хуліган уклав угоду про визнання винуватості

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця у вчиненні хуліганства щодо культових споруд і оштрафував на 17 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За даними досудового розслідування, вночі 27 жовтня 2024 року чоловік сплюндрував будівлі 17 храмів Тернополя. Зокрема, за допомогою балончика з червоною фарбою на фасадах церков наніс число «666», яке використовується для позначення диявола, антихриста та будь-якого зла загалом. Через хуліганські дії частина храмів перенесли недільні богослужіння.

Тернополянин намалював число «666» на фасадах двох десятків храмів. Що сказав суд? фото 1
фото: поліція Тернопільщини

Наводимо перелік культових споруд, які постраждали від рук обвинуваченого:

  • храм УГКЦ «Храм Покрови Пресвятої Богородиці» на вул. Б. Лепкого, 12;
  • церква євангельських християн баптистів «Божа Оселя» на вул. Київська, 3Д;
  • церква «Всіх Святих Українського Народу» на вул. 15-го Квітня, 37А;
  • храм УПЦ «Св. Апостола Андрія Первозванного» на вул. Куліша, 8;
  • церква УПЦ «Преображення Господнього» на вул. Куліша, 10А;
  • храм УГКЦ «Св. Апостола Петра» на вул. В. Великого, 2;
  • церква УГКЦ «Храм Різдва Пресвятої Богородиці» на вул. Київська, 2А;
  • каплиця Кафедрального собору рівноапостольних Костянтина та Єлени на вул. Тарнавського, 30;
  • церква «Святого Духа» на вул. Тарнавського, 15;
  • церква «Святого апостола і євангеліста Івана Богослова» на вул. Злуки, 14;
  • храм УПЦ «Віри, Надії, Любові та матері Софії» на вул. Коновальця 1;
  • римо-католицький костел «Божого милосердя і Божої матері Неустанної помочі» на пр. С. Бандери 57;
  • храм «Матері Божої Неустанної Помочі» на вул. Д. Галицького, 1А;
  • церква «Свято-троїцький духовний центр ім. Д. Галицького» на вул. Злуки, 28;
  • храм УГКЦ «Св. Архистратига Михаїла» на вул. 15-го Квітня, 1А;
  • церква УГКЦ «Храм св. Великомучениці Теклі» на вул. Купчинського, 14;
  • храм УГКЦ «Благовірних Бориса і Гліба» на вул. Корольова, 1.

У вироку зазначено, що обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Згідно з нею, чоловік повністю визнав вину і щиро розкаявся. Також додав, що погоджується на покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. грн.

На думку Феміди, умови угоди відповідають інтересам суспільства. Окрім штрафу, обвинувачений заплатить 7,9 тис. грн за проведення судової експертизи.

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Теги: церква суд війна Тернопіль поліція вирок

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