«Аварійна Київська ГЕС». Огляд російської дезінформації

Посеред тижня вдалося зафіксувати фейк, у якому стверджували, що у Джозефа Байдена виявили третю руку

Бомбосховище для Зеленського, аварійна ГЕС та знищені вщент танки. Фейки та маніпуляції агітпропу в кінці червня

Із 24 лютого 2022 року «Детектор медіа» моніторить український сегмент соцмереж і кремлівські медіа та щоденно документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України. З часом ми почали робити регулярні огляди. Читайте останні: 1–7 травня, 8–14 травня, 15‒21 травня, 22–28 травня, 29 травня – 4 червня, 5‒11 червня, 12–18 червня, 19-25 червня, підсумковий текст за десять місяців, а також огляд найбезглуздіших фейків за рік великої війни.

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Із 25 червня по 2 липня 2023 року аналітикині та аналітики «Детектора медіа» зафіксували понад 30 дезінформаційних вкидів. За цей час пропагандисти розказували, що Київська ГЕС аварійна на 93% і що в Україні використовують зіпсовані боєприпаси.

«Зіпсована зброя»

На початку тижня аналітики й аналітикині описали меседж про зіпсовані боєприпаси, які нібито використовує українська армія. У повідомленнях телеграм-анонімів ішлося, що українській армії настільки бракує зброї, що військові використовують непридатні снаряди. Автори дописували, що так техніка швидко ламатиметься (адже боєприпаси несправні) і ніщо не протистоятиме російським силам. У публікаціях додавали світлини нібито з українського складу зброї.

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З’ясувалося, що на світлині зображений склад російської зброї, який нещодавно знайшла Державна спеціальна служба транспорту на Харківщині. Придатні снаряди віддали українській армії, а пошкоджені – утилізували. Тобто на фото було російське озброєння і снаряди справді були зіпсовані. Однак це не стосується української армії та її бойового запасу. Пропагандисти віддзеркалили ситуацію та видали російське озброєння за українське.

«Українські карателі»

Також в анонімних телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк, ніби українська армія закликає знищувати всіх людей на звільнених від російських загарбників територіях. Автори посилалися на телеграм-канал нібито 35-ї української бригади.

Насправді, 35-ї бригади не має офіційної сторінки в телеграмі. Отже, сам канал, звідки поширили інформацію, є фейковим. І всі повідомлення, які він поширює, – фейкові.

Російські пропагандисти неодноразово створювали сторінки-клони українських військових чи навіть цілої бригади. У такий спосіб вони прагнуть втертися в довіру та поширювати вигідні їм меседжі.

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«Київ псує Зеленський та Кличко»

Упродовж тижня ми фіксували меседж про нещодавній рейтинг від The Economist про найкращі міста для життя. Київ за результатами рейтингу увійшов до десятки найгірших міст. Автори анонімних телеграм-каналів писали, що такий результат – наслідок недбалого управління Володимира Зеленського та мера міста Віталія Кличка.

Утім, падіння рейтингу Києва відбулось через російську агресію проти України. Згідно з рейтингом, Київ перебуває на 165 місці з індексом 44 бали зі 100. Аналітики вказали, що оцінка Києва знизилась на 5,9% у порівнянні з 2021 роком через збитки, завдані війною його стабільності, інфраструктурі та загальній придатності для життя. У The Economist також зазначили, що місто отримало лише 23,2 бала зі 100 в категорії «інфраструктура» через постійні російські обстріли. Крім того, російська агресія проти України вплинула на бали інших східноєвропейських міст, наприклад, Варшави та Будапешта, через їхню «близьку відстань» до зони бойових дій. У 2022 році видання взагалі виключило Київ із рейтингу через війну, тому в міста немає балів у низці категорій.

«Персональний бункер»

Російські медіа та анонімні телеграм-канали, що транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк, нібито для Володимира Зеленського побудували підземне бомбосховище в Молдові. Автори розказували, що там відбулися перемовини Зеленського з молдовськими посадовцями. Обговорювали нібито питання врегулювання українсько-молдовських відносин.

Як виявилося, переговори Володимира Зеленського проходили на виноробні в старовинному замку «Мімі». Адже він взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Власне, на сайті Європейської ради можна побачити загальне фото лідерів, які взяли участь у заході. Сам старовинний замок розташований неподалік Кишинева. Найбільш імовірно, що зустріч Володимира Зеленського з європейськими лідерами проходила в одній із кімнат замку.

«Трирукий Джо»

Посеред тижня нам вдалося зафіксувати фейк, у якому стверджували, що у Джозефа Байдена виявили третю руку. Автори поширили нібито скриншот із відео, де Джо Байден стоїть біля трибуни, його дві руки трохи підняті над нею, а «третя рука» – притиснута до краю трибуни.

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Але фото відредагували за допомогою фотошопу. За основу використали відеозвернення президента США після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. На справжньому відео лише дві руки.

«Знищені танки»

Пропагандистські медіа та анонімні телеграм-канали, які транслюють прокремлівську риторику, хвалилися «успіхом» на полі бою та стверджували, що росіяни ефективно нищать українські танки. Наприклад, автори стверджували, що 9 червня на Донеччині дрон російської армії «без проблем» знищив український танк. До публікації додають відеодоказ.

Однак 9 червня росіяни обстріляли танк-муляж. Це несправжній танк, а приманка для окупантів. Офіцер 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв на своїй сторінці в соцмережах опублікував відео наслідків влучання. У ролику він сказав, що до останнього не вірив, що російські військові «поведуться» на приманку, яку підготували Сили оборони. Військові можуть використовувати такі «приманки», щоб ворог марно витрачав зброю.

Зрештою, неможливо стверджувати, що на полі бою росіяни не нищать українську техніку, адже це більш ніж можливо у ході війни. Проте пропагандисти зумисне перебільшують значення «знищеної» техніки на полі бою, натякаючи так на нібито низьку боєздатність української армії.

«Аварійна Київська ГЕС»

Наприкінці тижня в анонімних телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк, нібито українська влада заявила, що Київська ГЕС на 93% аварійна. Мовляв, відповідні служби не дбають про безпеку ГЕС і це може призвести до затоплення окремих територій. Як доказ автори публікацій навели карту Києва, на якій є умовні позначки щодо ймовірних затоплених районів столиці.

Насправді жодних офіційних заяв від влади про це не було. Тобто теза про «аварійний стан Київської ГЕС» – пропагандистський вкид.

За допомогою зворотного пошуку Google вдалося знайти фото мапи, на якій показано почергове затоплення районів Києва в разі прориву дамби. Цю карту ще у 2012 році створило та опублікувало українське медіа «Обозреватель», посилаючись на не названих у матеріалі експертів. Тобто вона стосувалася іншого часу, інших загроз, не має достовірних джерел і нічого не каже про владні заяви та 93% аварійність дамби.

Орест Сливенко