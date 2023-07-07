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Військові зможуть поїхати у відпустку за кордон, негода в Україні. Головне за 7 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військові зможуть поїхати у відпустку за кордон, негода в Україні. Головне за 7 липня
фото з відкритих джерел

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Військові зможуть поїхати у відпустку за кордон, негода в Україні, Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні. Ці та інші події 7 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Військові зможуть поїхати у відпустку за кордон

Військовослужбовці мають право перетинати державний кордон України навіть під час дії воєнного стану, адже таке право надає їм низка законів України, наприклад,  стаття 11 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та частина 2 статті 8-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Вода зносить автомобілі та огорожі: як негода вплинула на ситуацію в регіонах

У більшості областей України оголосили штормове попередження. Також синоптики прогнозували погіршення погоди – сильний дощ, грозу, град та посилення вітру. «Главком» зібрав наслідки негоди у різних областях України.

У селі Ошихліби, що на Кіцманщині, потік води вийшов з берегів, зніс огорожу, затопило кілька угідь та автомобіль. Найбільше пошкоджень зазнали автомобіль і будинок однієї з сімей. Там води опинилася всередині будівлі, внаслідок чого вийшла з ладу побутова техніка та інші цінні речі.

З ночі Львів накрила потужна злива. Через проливний дощ ускладнено рух транспорту на деяких вулицях. Також у Львові злива змила на дороги та у під’їзди будівель глину, яку засипали на схил лікарні на вулиці І. Миколайчука.

На Прикарпатті після грозових дощів підтопило 600 домоволодінь, а також дороги та відкриті території, рятувальники врятували 8 людей, евакуювали 45, з них 11 дітей.

Будинки та господарські будівлі жителів села Пановичі, що на Тернопільщині, у воді. Як зазначають дописувачі місцевих груп, така ситуація вже не перший рік.

Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Цей крок передбачає обхід законодавства США, що забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів з коефіцієнтом відмов понад 1%. Втім, рішення прийнято на тлі контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів.

Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що «несправність» цього артилерійського снаряда – 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.

НАТО ухвалить три ключові рішення щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

За словами Столтенберга, члени НАТО погодять багаторічну програму підтримки, яка допоможе створити повну сумісність між Збройними силами України та арміями країн Альянсу.

Також на саміті започаткують раду Україна-НАТО, щоб підвищити рівень політичних зв’язків. Столтенберг підтвердив, що в першому засіданні цієї ради візьме участь президент Володимир Зеленський.

ЗСУ просунулися вглиб на Бахмутському напрямку

Українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу. Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах.

При цьому російські окупанти чинять опір. Так вони 318 разів били по українських бійцях ствольною та реактивною артилерією, здійснили три авіанальоти.

Загалом відбулось сім боєзіткнень, у ході яких було знищено 61 загарбника, ще 116 поранено та п'ятьох взяли у полон.

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Теги: ЗСУ Джозеф Байден НАТО війна негода

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