Ексведучий Fox News накинувся із звинуваченнями на сина Байдена

Колишній ведучий Fox News Карлсон назвав сина Байдена Хантера іноагентом, який продавав дані про батька

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, виступив із черговою провокаційною заявою. На цей раз жертвою його неоднозначних висловлювань став син очільника США – Хантер Байден. Про це жуналіст розповів у своєму випуску у соціальній мережі Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Карлсон зазначив, що Хантер нібито роками продавав доступ до свого батька та інших законодавців, що було відомо ФБР. Однак йому не висунули звинувачень і навряд чи це відбудеться.

Зокрема за словами журналіста, син президента США нібито «продав доступ до свого батька та законодавців китайцям, українцям, країнам у всьому світі. Тут нема про що сперечатися, ФБР знало про це. Роками у них був доступ до ноутбука Хантера Байдена, але вони й досі не пред'явили йому звинувачень. І не висунуть», – констатував Карлсон, іронічно припустивши, що це пояснюється наявністю у сина очільника Білого дому «гарних генів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таку думку Карлсон висловив у контексті новин про те, що син американського лідера має намір визнати провину за двома пунктами звинувачення з боку Мін'юсту США в ухиленні від сплати податків. «Протягом десятиліть практично ніхто не реєструвався у Вашингтоні як іноземний агент і нікого за це не переслідували. Але кілька років тому Мін'юст почав відправляти людей у ​​в'язницю за порушення цього закону», – продовжив ведучий, наголосивши, що переслідування на цій підставі зазнавали у насамперед політичні опоненти демократів.

«Якби система правосуддя була справедливою, Хантер Байден був би першим у списку тих, кого звинуватили б у порушенні FARA (Акт про реєстрацію іноземних агентів – прим. «Главком»). Хантер Байден був іноземним агентом, він ніколи їм не реєструвався», – наголосив скандальний журналіст.

Як повідомила раніше телекомпанія CNN, Хантер Байден у рамках угоди з американською прокуратурою визнає себе винним за двома пунктами звинувачення у умисній несплаті податків. Крім цього, сторони досягли домовленості щодо звинувачення у порушенні правил зберігання зброї. Визнання сином Байдена вини в несплаті податків дозволить врегулювати справу порушення правил зберігання зброї, зазначає CNN з посиланням на Крістофера Кларка – представника Хантера Байдена.

Розслідування щодо Хантера Байдена щодо зберігання зброї почалося в 2018 році, коли стало відомо, що в той період він мав револьвер Colt Cobra, і він вживав наркотики. Американське законодавство забороняє купувати чи зберігати зброю людям, які приймають чи зберігають у себе наркотичні речовини. У той же період син Байдена ігнорував вимоги влади щодо сплати податків, а його батько клявся що син не винен. Водночас якихось звинувачень, пов'язаних із даними з ноутбука Байдена-молодшого, Мін'юст США поки не висунув.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, це не перша заява телеведучого після звільнення з телеканалу Fox News. Раніше він повідомив, що у американських ЗМІ діє заборона на обговорення важливих тем, зокрема громадянських свобод, демографічних змін, корпоративної могутності та природних ресурсів. Журналіст зазначив, що дискусії в інформаційному полі США стали «нічим не значущим», а дебати про важливі речі опинилися під забороною. При цьому Карлсон пообіцяв, що скоро правда переможе.