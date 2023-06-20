Напередодні візиту до США прем'єр Індії зробив заяву про війну в Україні

Моді наголосив, що найвищим пріоритетом Індії є мир

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді напередодні візиту до США заявив, що його країна не займає нейтральної позиції щодо війни в Україні, а виступає за мир, дотримання міжнародного права та суверенітету, а також підтримує всі спроби домогтися мирного врегулювання «конфлікту». Про це повідомляє The Wall Street Jornal.

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Моді зазначив, що думка у тому, що Індія є нейтральною, не є правильною. За словами прем'єр-міністра, позиція Індії відома всім країнам і знаходить розуміння. Моді наголосив, що найвищим пріоритетом Індії є мир. Всім країнам необхідно дотримуватись поваги міжнародного права та державного суверенітету.

Глава уряду сказав, що індійська влада підтримуватиме всі реальні спроби завершити «конфлікт» і досягти сталого миру та стабільності.

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Зауважимо, Нарендра Моді здійснить державний візит до США. Під час цього візиту прем'єр-міністр Індії проведе низку зустрічей. Моді нині прибуває до Нью-Йорка, звідки пізніше цього тижня вирушить до Вашингтона на переговори з президентом США Джо Байденом.

Очікується, що Моді відвідає авіабазу Ендрюс, де зустрінеться із групою американців індійського походження.

У середу він візьме участь у святкуванні Міжнародного дня йоги у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Після цього Моді попрямує до Вашингтона. За інформацією індійських ЗМІ, увечері він запрошений на невелику приватну вечерю з подружжям Байденів, проте офіційного підтвердження цього немає.

У четвер, 22 червня, у Білому домі пройде офіційна урочиста церемонія привітання Моді. На неї запрошено понад 1 тис. осіб. Потім Моді та Байден проведуть переговори, після яких вирушать до Конгресу США, де індійський прем'єр виступить із промовою.

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У Білому домі напередодні поїздки вказували, що візит Моді «підтвердить глибоку та тісну співпрацю між США та Індією та теплі сімейні та дружні стосунки, які пов'язують американців та індійців разом». Західні ЗМІ також зазначають, що Моді та Байден порушать на переговорах тему взаємодії в оборонній промисловості та у сфері технологій.

У п'ятницю Моді пообідає з віцепрезидентом США Камалою Харріс та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Після завершення візиту до США Моді вирушить до Єгипту.

Зазначимо, Москва та Нью-Делі протягом десятиліть є близькими союзниками й Росія і сьогодні залишається найбільшим постачальником зброї для індійської армії.

Хоча Індія не засудила Росію за її вторгнення в Україну, вона прагне диверсифікувати свої джерела імпорту, тож її кроки в бік зближення зі Сполученими Штатами узгоджуються з прагненням отримувати озброєння з інших країн, окрім Росії, чию зброю стає дедалі важче купувати. Кращі зв’язки зі Сполученими Штатами також важливі для Індії для балансування напружених відносин із Китаєм, на які продовжують тиснути невирішені територіальні суперечки на спільному кордоні в Гімалаях.

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Як відомо, США прагнуть тісно співпрацювати з Індією для спільної підтримки «вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону». Дорожня карта військово-технічного співробітництва є визначальним документом для співпраці між країнами в оборонній сфері на наступні кілька років – США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості.