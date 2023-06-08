Як пропагандистка Симоньян увімкнула задню і що з того вийшло

Рашистські турбопатріоти проти…

Через те, що іншої стратегії, ніж «випалена земля» (а віднедавна й затоплена), в окупантів немає (з квітами їх ніхто не зустрів ще в лютому 2022-го, а зараз і поготів), тому й все частіше лунають розмови про «врегулювання».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але це наражається на супротив «патріотично-воєнної» гілки пропаганди, яка на меседжі «давайте домовлятися» одразу відповідає: «Тоді за що ми гинули в Україні?».

Дуже показовим є реакція цієї спільноти на Маргариту Симоньян, яка нещодавно на «России 1» назвала окуповані українські території «спірними» і запропонувала провести там «чесні референдуми, щоб більше не лилася кров». І навела приклад Індонезії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник МЗС України Олег Ніколенко щодо «індонезійського плану» вже висловився, що між Україною та РФ не існує «спірних територій для референдумів»: «Росія має піти, а Україна – відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може».

Заяву Симоньян у повоєнних «патріотів» сприйняли як вкид з адміністрації президента РФ і підготовку до можливої «ганебної угоди» та «зради національних інтересів».

Лідер російського руху «Третя сила» Ігор Скурлатов запропонував: «А давайте проведемо опитування – чи відповідає своїй посаді одного з провідних медіа-менеджерів РФ сама Маргарита, публічно нагадивши на пам’ять багатьох тисяч російських бійців, які віддали свої життя за звільнення Малоросії?»

Телеканал «Царьград» цитує курського «воєнного блогера» Романа Альохіна: «У Симоньян змінився начальник? Чи працедавець? Вона не просто нісенітницю несе, а й видала собі нових керівників, тому що референдум на території Росії про самовизначення територій, прописаних в Основному законі, які вона назвала «спірними», – це прямо мрія для стратегів колективного Заходу, це прямий шлях до повного розвалу Росії. Адже далі спірними стануть Крим, можливо республіки на Кавказі, Калінінградська область і пішло-поїхало. Цікаво, скільки коштувало видати таке, чи є якісь інші гарантії?».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Telegram-канал «Комісар зникає» почув у словах Симоньян «крик нашої номенклатури: «Дайте нам вискочити!». Я не розумію іншого: як можна на тлі таких промов із телевізора і такого настрою нагорі мотивувати людей воювати та ризикувати життям, якщо земля, за яку вони воюють, може будь-якої миті стати вже не російською, а – «спірною».