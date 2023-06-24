Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Увага: загроза інформаційного зараження!

glavcom.ua
Треба бути обережними з інформаційними джерелами

Повірте, коли відбудеться те, що можна вважати стратегічним наступом, то ми цього не пропустимо

Функціонувати в умовах скаженої постправди складно. Особливо, під час війни.

Наприклад, переважна більшість українських начебто інформаційних матеріалів з заголовками на кшталт «Ворогу нанесеній нищівний удар» – це туфта задля клікабельності. Так само як і незлічені матеріали агресора типу «ВСУ втратили імпортну бронетехніку». Бо і в тих, і в тих йдеться про одну-дві одиниці пошкодженої техніки.

До речі, якщо ми сміялися з ворога, коли він рапортував щось про «стратегічне просування на 132 метри, то нащо зараз самім повторювати подібну обнадійливу дурню? Як і видавати за початок стратегічного наступу діру у мості на вході в Чонгар, хоча діру і здоровезну. На жаль, все це швидко ремонтується, а у агресора поки що є і інші маршрути постачання техніки і боєприпасів.

І ситуація на Запорізькій АЕС хоча і загрозлива, але зовсім не така катастрофічна, як нам малюють, щоб перемкнути суспільну увагу з наступу на щось інше. Так, є мінування як ззовні, так і всередині приміщень ЗАЕС, але ні про які 30 тисяч заражених квадратних кілометрів у разі вибуху говорити не можна. Для таких катастрофічних наслідків треба, щоб реактори станції працювали на повну потужність, і робоча зона була розпечена. А зараз 5 реакторів заглушені, один ледь жевріє – лише для внутрішніх потреб станції.

Звісно, якщо окупанти наважаться на диверсію, то буде величезна біда. Але не апокаліпсис. Так само, як і від потенційного застосування тактичної ядерної зброї, яким нас лякають постійно. Так що пити йод та його похідні з метою профілактики – це дурість зі шкодою для здоров’я. Взагалі, не знаю препаратів, які здатні профілактувати променеву хворобу, тільки пом'якшити її хід.

Повертаючись до фронту: жодних дій, які виходять за межи оперативно-тактичних, ні ВСУ, ні окупанті за останні два тижня не здійснювали. Ворог здебільшого в обороні, наші проводять наступальні дії на окремих ділянках, але уникаючи значних втрат особового складу і техніки. Жодна лінія ворожої оборони поки що не прорвана, боєзіткнення здебільшого точаться у «сірій зоні».

І повірте, коли відбудеться те, що можна вважати стратегічним наступом, то ми цього не пропустимо. А поки що обережніше з інформаційними джерелами – будь-якими. І не тільки на ніч, а й з ранку теж.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда війна інформаційна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артистка неоноразово дякувала ЗСУ за відбиті атаки ворогів
Софія Ротару відреагувала на удар по Одесі (фото)
14 червня, 12:14
93 механізована бригада ЗСУ обстрілює з міномета російські позиції поблизу Бахмута
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян лінія фронту
10 червня, 08:14
Загарбники повністю знищили Бахмут
Росіяни повністю захопили Бахмут? Резніков спростував заяви Москви
4 червня, 14:49
Підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року
Окупанти обстрілюють жителів Херсонщини під час евакуації
6 червня, 11:37
Стадіон «Енергія» у Новій Каховці
У Новій Каховці пішов під воду стадіон: фото до та після
6 червня, 14:54
«Бавовна» в Луганську, 8 червня 2023 року
В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео)
8 червня, 10:22
Патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу
Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами
14 червня, 18:23
Українські воїни зруйнували міф про «непереможний» російський «Кинджал»
Повітряні сили повідомили, скільки «Кинджалів» було знищено протягом травня-червня
20 червня, 16:22
Секретар РНБО Олексій Данілов
Війна завершиться всередині Росії, процес почався – Данілов
Сьогодні, 12:19

Олександр Кочетков

Увага: загроза інформаційного зараження!
Увага: загроза інформаційного зараження!
Черговий медійний сплеск ядерної загрози
Черговий медійний сплеск ядерної загрози
На фронті без особливих змін. І це нормально
На фронті без особливих змін. І це нормально
«Мирний план» від індонезійської воєнщини. Чому це повний абсурд
«Мирний план» від індонезійської воєнщини. Чому це повний абсурд
Зростання ракетно-дронового терору: чого чекати далі?
Зростання ракетно-дронового терору: чого чекати далі?
Імперія дурних понтів
Імперія дурних понтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
114K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
38K
У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ
26K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
16K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі
16K
В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача

Новини

Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
Сьогодні, 15:25
«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту