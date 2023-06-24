Увага: загроза інформаційного зараження!

Повірте, коли відбудеться те, що можна вважати стратегічним наступом, то ми цього не пропустимо

Функціонувати в умовах скаженої постправди складно. Особливо, під час війни.

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Наприклад, переважна більшість українських начебто інформаційних матеріалів з заголовками на кшталт «Ворогу нанесеній нищівний удар» – це туфта задля клікабельності. Так само як і незлічені матеріали агресора типу «ВСУ втратили імпортну бронетехніку». Бо і в тих, і в тих йдеться про одну-дві одиниці пошкодженої техніки.

До речі, якщо ми сміялися з ворога, коли він рапортував щось про «стратегічне просування на 132 метри, то нащо зараз самім повторювати подібну обнадійливу дурню? Як і видавати за початок стратегічного наступу діру у мості на вході в Чонгар, хоча діру і здоровезну. На жаль, все це швидко ремонтується, а у агресора поки що є і інші маршрути постачання техніки і боєприпасів.

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І ситуація на Запорізькій АЕС хоча і загрозлива, але зовсім не така катастрофічна, як нам малюють, щоб перемкнути суспільну увагу з наступу на щось інше. Так, є мінування як ззовні, так і всередині приміщень ЗАЕС, але ні про які 30 тисяч заражених квадратних кілометрів у разі вибуху говорити не можна. Для таких катастрофічних наслідків треба, щоб реактори станції працювали на повну потужність, і робоча зона була розпечена. А зараз 5 реакторів заглушені, один ледь жевріє – лише для внутрішніх потреб станції.

Звісно, якщо окупанти наважаться на диверсію, то буде величезна біда. Але не апокаліпсис. Так само, як і від потенційного застосування тактичної ядерної зброї, яким нас лякають постійно. Так що пити йод та його похідні з метою профілактики – це дурість зі шкодою для здоров’я. Взагалі, не знаю препаратів, які здатні профілактувати променеву хворобу, тільки пом'якшити її хід.

Повертаючись до фронту: жодних дій, які виходять за межи оперативно-тактичних, ні ВСУ, ні окупанті за останні два тижня не здійснювали. Ворог здебільшого в обороні, наші проводять наступальні дії на окремих ділянках, але уникаючи значних втрат особового складу і техніки. Жодна лінія ворожої оборони поки що не прорвана, боєзіткнення здебільшого точаться у «сірій зоні».

І повірте, коли відбудеться те, що можна вважати стратегічним наступом, то ми цього не пропустимо. А поки що обережніше з інформаційними джерелами – будь-якими. І не тільки на ніч, а й з ранку теж.