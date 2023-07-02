Головний рабин України хоче заборонити надання громадянства Ізраїлю російським пропагандистам, які є євреями

Головний рабин України наголошує, що до людей, винних у військових злочинах чи пропаганді, має бути особливе ставлення

Як покарати Соловйова та інших російських пропагандистів? Моше Асман обіцяє поговорити з депутатами Кнессету

Головний рабин України Моше Асман вигадав, як можна покарати російських пропагандистів. В інтерв’ю «Главкому» Асман заявив, що поговорить з депутатами Кнессету, аби заборонити видавати громадянство росіянам, які замішані у військових злочинах.

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«Знаю, щодо проплаченого пропагандиста Якова Кедмі (екскерівник спецслужби «Натів», яка займалася репатріацією євреїв з Радянського Союзу, і була розформована через корупційні скандали; зараз Кедмі – один з «експертів» з «українського питання» на російських пропагандистських телеканалах – «Главком») нещодавно були запроваджені санкції в Євросоюзі», – каже Моше Асман.

Головний рабин України наголошує, що до людей, винних у військових злочинах чи пропаганді, має бути особливе ставлення. Саме тому російські пропагандисти мають втратити можливість користуватися перевагами ізраїльського громадянства.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

«У мене багато друзів євреїв з дитинства. Вони кажуть, що Зеленський – не єврей, це ганьба єврейського народу. Це не жарти, не іронія. Адже на п'єдестал пошани в якості Героїв України зведені неонацисти, послідовники Гітлера», – заявив російський диктатор.

До слова, російська дипломатія і пропаганда роками роздували тему антисемітизму в Україні та досі продовжують цим займатися.