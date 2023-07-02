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Головний рабин України хоче заборонити надання громадянства Ізраїлю російським пропагандистам, які є євреями

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Головний рабин України хоче заборонити надання громадянства Ізраїлю російським пропагандистам, які є євреями
Головний рабин України наголошує, що до людей, винних у військових злочинах чи пропаганді, має бути особливе ставлення
фото з відкритих джерел

Як покарати Соловйова та інших російських пропагандистів? Моше Асман обіцяє поговорити з депутатами Кнессету

Головний рабин України Моше Асман вигадав, як можна покарати російських пропагандистів. В інтерв’ю «Главкому» Асман заявив, що поговорить з депутатами Кнессету, аби заборонити видавати громадянство росіянам, які замішані у військових злочинах.

«Знаю, щодо проплаченого пропагандиста Якова Кедмі (екскерівник спецслужби «Натів», яка займалася репатріацією євреїв з Радянського Союзу, і була розформована через корупційні скандали; зараз Кедмі – один з «експертів» з «українського питання» на російських пропагандистських телеканалах – «Главком») нещодавно були запроваджені санкції в Євросоюзі», – каже Моше Асман.

Головний рабин України наголошує, що до людей, винних у військових злочинах чи пропаганді, має бути особливе ставлення. Саме тому російські пропагандисти мають втратити можливість користуватися перевагами ізраїльського громадянства.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

«У мене багато друзів євреїв з дитинства. Вони кажуть, що Зеленський – не єврей, це ганьба єврейського народу. Це не жарти, не іронія. Адже на п'єдестал пошани в якості Героїв України зведені неонацисти, послідовники Гітлера», – заявив російський диктатор.

До слова, російська дипломатія і пропаганда роками роздували тему антисемітизму в Україні та досі продовжують цим займатися.

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Теги: росія Ізраїль пропаганда громадянство

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Політика

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