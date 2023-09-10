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Чоловіча збірна України з волейболу вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чоловіча збірна України з волейболу вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи
Україна продовжує боротьбу на чемпіонаті Європи
фото: ФВУ

В 1/4 фіналу українці зіграють проти Словенії

Чоловіча збірна України з волейболу у суботу, 9 вересня, у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи обіграла у трьох сетах Португалію – 0:3 (20:25, 19:25, 22:25).

Найрезультативнішим у складі нашої збірної став Олег Плотницький, який за гру набрав 15 очок. Також варто відзначити Іллю Ковальова (11 очок), Юрія Семенюка (9 очок) та Василя Тупчія (9 очок).

Українці у наступному раунді зіграють проти Словенії, яка в складному та напруженому поєдинку обіграла Туреччину – 3:2 (20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13).

Цей матч, який визначить учасника 1/2 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, пройде 11 вересня.

Варто зазначати, що команди вже зустрічались на груповому етапі, тоді перемогли словенці (3:1).

Нагадаємо, що груповий етап Україна розпочала з 3 поразок поспіль. Але після цього наші хлопці виграли заключні дві грі і змогли пробитися в 1/8 фіналу.

 

Теги: волейбол Збірна України Олег Плотницький

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