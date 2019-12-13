Е-сигарети: небезпечні для дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Е-сигарети – це стильний продукт, проте слава «випарів» не бездоганна

У Німеччині споживання електронних сигарет не призвело до тяжких захворювань, як це сталося в США. Але з ними виникла нова проблема, на яку вказує нещодавнє дослідження. Полягає вона в тому, що діти знову й знову ковтають рідини, призначені для куріння, – інколи це становить небезпеку для їхнього життя. Експерти радять постійно ховати е-сигарети та заправки у місцях, недоступних для дітей.

Е-сигарети – це стильний продукт, проте слава «випарів» не бездоганна. Медики впродовж тривалого часу застерігають: нешкідливість цього товару применшують, а в США нещодавно зафіксували таємничі недуги, що викликали нові сумніви. Там після споживання електронних сигарет, особливо серед молоді, були зафіксовані легеневі розлади і навіть летальні випадки. Ймовірною причиною вважають деякі речовини, до яких додають олію з вітаміном Е.

Як виглядає ситуація в Німеччині – чи тут також доходило до хворобливих симптомів через випари? Аби це з’ясувати, Федеральний інститут оцінки ризиків (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) спільно з вісьмома німецькими центрами інформації оцінили випадки отруєння, пов’язані з використанням електронних сигарет. Загалом дані охоплювали період з січня 2015 року по листопад 2017-го, а також з травня 2018-го по лютий 2019 року.

Результат: вчені нарахували 851 випадок отруєння та підозри на отруєння в результаті контакту з електронною сигаретою та е-речовинами. Цікаво, що лише 8% із зафіксованих випадків сталися після споживання – тією чи іншою мірою – продукту, тобто через випари. Натомість 82% – переважна більшість підозрілих ситуацій – виникало внаслідок необережного ковтання рідини для заправки, що зазвичай містить нікотин.

Науковці повідомили: найчастіше ці речовини ковтають маленькі діти. Проблема в тому, що навіть незначної кількості нікотину достатньо, щоб нашкодити здоров’ю і викликати сильне блювання, а значна його дозу можна становити загрозу для життя.

Насправді серед задокументованих випадків було два, які назвали небезпечними для життя. Тож BfR рекомендує зберігати електронні сигарети та заправки у недоступному для дітей місці. Для рідин експерти рекомендують посудини, що закриваються за принципом «захист від дітей».

Тому, хто просто споживає е-сигарети, згідно з отриманою інформацією, не загрожує ризик захворіти. Проте окремі випадки науковці пов’язали з тимчасовими скаргами. Тривалих проблем з диханням і легеневих розладів, як у США, в межах німецького дослідження учені не помітили.

«Незважаючи на наші дані, ми мусимо залишатися пильними щодо е-сигарет, – сказав президент BfR Андреас Гензель (Andreas Hensel). – Передусім ми наполегливо рекомендуємо самотужки не готувати рідини».

Daniela Albat

E-Zigaretten: Vergiftungsgefahr für Kinder

9. Dezember 2019

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc