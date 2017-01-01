  1. Головна
  2. Дайджест ЗМІ
    Дайджест ЗМІ

    Епоха під назвою «Ада Роговцева»

    У Києві з аншлагом відбувся вечір, присвячений ювілею видатної актриси, волонтера і патріота України
    Свій бенефіс Роговцева назвала «З тими, кого люблю» (ці проникливі слова - кредо творчої команди Ади Миколаївни та її доньки, актриси і режисера Катерини Степанкової, яке сформулювалося  після кривавих подій на Майдані і в 2014 році, коли ці дві тендітні, але сильні духом  жінки одними з перших митців  поїхали виступати у
    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка

    У Києві з аншлагом відбувся вечір, присвячений ювілею видатної актриси, волонтера і патріота України

    Свій бенефіс Роговцева назвала «З тими, кого люблю» (ці проникливі слова - кредо творчої команди Ади Миколаївни та її доньки, актриси і режисера Катерини Степанкової, яке сформулювалося  після кривавих подій на Майдані і в 2014 році, коли ці дві тендітні, але сильні духом  жінки одними з перших митців  поїхали виступати у зону АТО, аби підтримати бійців, які захищають нашу землю від російських окупантів і сепаратистів на Сході України.

    Коли у залі Національного театру ім.І.Франка з‘явилась Ада Роговцева у компанії  почесних гостей, зокрема, Президента України Петра Порошенка і його дружини  Марини, то легендарну актрису  присутні зустріли оваціями і стоячи.

    «Надзвичайно радий можливості засвідчити Вам свою величезну шану, захоплення і любов до великої українки – Ади Миколаївни Роговцевої. І роблю це не просто як Президент, а більше як представник багатомільйонної армії шанувальників Вашого таланту. Я щасливий тим, що нам пощастило жити в епоху Ади Роговцевої», - сказав Петро Порошенко, відкриваючи вечір. - З перших днів Ви організували збір коштів для допомоги армії і лікування наших поранених воїнів. А Ваші  концерти у переповнених залах Сєверодонецька та Маріуполя, щойно звільнених, чітко засвідчили, що це Україна. І Україна засвідчується не лише прапором, який піднімається над звільненою територією.  Ваша творчість допомагає нам усім зшивати Україну, забезпечити її соборність і єдність».

    Глава держави  нагадав, що Ада Роговцева грала і саму Лесю, і героїнь її творів. «Так само, як і Лариса Петрівна Косач  -  Українка… Для нас Ада Миколаївна -  наша Ада Українка», - сказав Президент. - Це один із найкращих символів української жінки: красивої, сильної, вольової, патріотичної, яка дуже любить Українську державу і український народ»...

    Президент вручив актрисі Державну премію України ім. Олександра Довженка за 2017 рік та додав, що ця премія формально "за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва», а насправді – просто за те, що Україна Вас любить, дорога Адо Миколаївно»…

    Отримуючи нагороду, актриса  не стримала свого хвилювання і нагадала, що цю почесну премію отримав її чоловік Кость Петрович Степанков (видатний кіноактор - Т. П.) за два місяці до своєї смерті…  і додала, що, мабуть, символічно, що цей творчий вечір відбувається на сцені Театру ім.І. Франка, «де розпочинав свій авторський шлях Кость Петрович, і коли у мене були непрості  часи, Богдан Ступка, тодішній художній керівник театру, простягнув руку допомоги і завжди давав цю сцену для моїх вистав і концертів»…  Актриса зауважила, що на її життєвому шляху зустрічалось багато хороших людей, а особливо тепер, коли вона відвідує українських воїнів на передовій.  «Я сподіваюсь, що ми станемо ще кращими, а те, що ми мужні й мудрі - я в цьому впевнена»!

    Це вечір можна назвати «калейдоскопом» про життя і творчість. На великому екрані демонструвалися фрагменти зі знакових постановок і фільмів, які принесли славу Аді Роговцевій, а також лунали  вірші й уривки з  її  книжки «Свідоцтво про життя» (це відверті спогади про те, який непростий шлях пройшла майстриня, поки стала зіркою театру і кінематографу, а також про те, що крім мільйонів  троянд були ще тисячі шипів, про радість і горе, про надії і мрії), які читали колеги Ади Миколаївни - актори київських театрів. А коли «наживо» демонструвалися уривки з вистав «Варшавська мелодія-2», «Вася  має подзвонити», «Схоже на щастя», «Розовий міст», «Соломон у спідниці», «Будьте як удома», то  це був майстер-клас від Роговцевої, і глядачі забували, що акторці …80. Вона була молода, драйвова, харизматична і дуже гарна жінка, яка доводить тезу, що «жінці стільки років, на скільки вона виглядає», а виглядає Ада Миколаївна чудово, і дай Боже їй сил ще багато років радувати нас, її мільйони шанувальників, своїм мистецтвом, а також прем‘єрами.

    «У мене вже вік поважний, - каже Роговцева. -   Вік, який вимагає від тебе дуже багато мужності. Це добре, коли дуже довго живеш, але це  й випробування. Кость Петрович казав, що «старість – це велике паскудство»… Я не можу так сказати, бо  кожен день щось  нам цікаве дарує»… 

    На  сцені разом із Адою Миколаївною виступали провідні актори київських театрів і кіно: Ахтем Сеїтаблаєв, Лариса Руснак, Анатолій Ященко, Світлана Орліченко, Тетяна Круліковська, Дмитро Суржиков, Валерія Чайковська, Ірина Мак, Анастасія Кірєєва, Олексій Петрожицький, Олена Дудич, Олена Лавренюк, Влад Нікітюк, актор і хореограф Олексій Скляренко, скрипаль Ярослав Попадюк. Фінальним акордом програми «З тими, кого люблю» стало спільне виконання вірша "Я змінюю", який написала Роговцева, а музичним супроводом було виконання гімну «Ще не вмерла Україна…» у скрипковому аранжуванні. Ювілярку засипали букетами квітів, а чимало глядачів, не стримуючи емоцій, плескали у долоні, кричали «браво» і  навіть  витирали сльози з очей…

    Коментарі

    «Кумир мільйонів шанувальників»

    Євген Нищук, міністр культури України:

     - Ада Миколаївна не тільки зірка театру та кіно, кумир мільйонів шанувальників її творчості, а й надзвичайно сильна й харизматична особистість, яка закохує в себе з першої хвилини спілкування, заворожує своїм світосприйняттям, любов’ю до життя і свого народу. Її значний творчий спадок уже давно є найвищим зразком українського мистецтва, а її учні дивують своїм високим фаховим рівнем. У найтяжчі та найважливіші для України дні  Роговцева перебувала поряд із тими, хто потребував уваги, підтримки, знаходила потрібні слова та навіть просто уважно слухала. Ада Миколаївна і сьогодні частий гість на сході України, як у місцевих жителів, так і бійців у зоні АТО. Роговцева - надзвичайна особистість, видатна актриса, справжня українка.

    «Її театр – національний, академічний незалежний, експериментальний, але на жаль досі  не державний…»

    Олексій Кужельний, художній керівник майстерні «Сузір‘я»:

    - …Усі руйнування на землі не торкаються неба. Може, тому ми завжди з надією вдивляємося у нього…

    Зустрічаючи перед виставою актрису Роговцеву, завжди ніяковію від буравчику її погляду - уважного, ніжного, насиченого вічним, не сьогоднішнім, а саме вічним світлом. Це дар неба, його зоряна щедрість, його родинний знак. Її приязність та чарівність лякаюче беззастережні, при цьому зовсім не розхристана душа. Зерно її людської неповторності у безмежній інакшості й абсолютній простоті - чисто алогічний реалізм.

    Тих, кого любить Ада, наділенні нею безсмертям. Книга про чоловіка «Мій Костя», збірка віршів «Мамині молитви» - свідчення тому. А ролі - свідоцтво про життя, життя більше за земне, довше за вічність, життя, гідне бути даром Божим.

    Вино з троянд!

    Первинний подих!

    Цілунок сонця!

    Серця поцілунок!

    Озвучення часу!

    Я так люблю її красу»!

    Люблю і пам‘ятаю кожну роль! Її Театр – національний, академічний незалежний, експериментальний, але, на жаль, досі  не державний…

    «Вже у 1960-ті відчувалося, що Ада Роговцева - це зірка»

    Тамара Яценко, актриса Молодого театру:

    - Я вперше побачила Роговцеву у «Варшавській мелодії» на сцені Театру російської драми ім. Лесі Українки, і це було щось дивовижне. Після того закохалася у театр, з‘явилася мрія стати актрисою. Вражаюча була вистава, на яку важко було купити квитки, а роль польки Гелени  стала коронною у творчому доробку Ади Миколаївни. Саме «Варшавська мелодія» (постановка Едуарда Митницького)  вписала яскраву сторінку у творчу долю актриси і театральну спадщину українського театру. Гелена-Роговцева  сприймалася дівчиною-мрією й екзотикою. Здавалося, актриса закохувала в себе не тільки сценічного партнера (його грали по черзі А.Шестопалов і А.Решетников), вона закохувала в себе зал, глядачів різних міст. Роговцева говорила на сцені з польським шармом: і його навіть наслідували деякі колеги.  Потім було ще багато ролей, але те потрясаюче захоплення й досі у мене у пам‘яті. Вже у 1960-ті відчувалося, що Ада Роговцева - це зірка! Нині Ада Миколаївна не просто майстриня сцени і кіно, а й героїчна жінка, яка попри різні обставини  вміє йти до мети. Високо ціную її громадянську  позицію і те, що вона великий патріот України.

    «Зіронька, оберіг і мати театру»

    Михайло Захаревич, генеральний директор Національного театру ім.І. Франка:

    - Що б я не сказав про Аду Миколаївну – все буде мало!  Вона зіронька,  оберіг і мати театру. Коли я вперше побачив Роговцеву у виставі «Пам‘ять серця», то після того зрозумів, що магія театру захопила. Зізнаюся, я вступив до Театрального інституту, аби  бути на кону чи навіть просто у глядацькій залі, щоб бачити Аду Миколаївну. Сьогоднішній вечір – це свято душі, яке майстриня нам подарувала. Я дуже шкодую, що Роговцева не працювала у нашому театрі все життя. Тільки уявіть, що це були би за постановки, якби на франківській сцені разом грали такі майстри, як Богдан Ступка і Ада Роговцева? Це був би зовсім інший театр, але те, що свій ювілей актриса святкує саме на нашій сцені - прекрасно! Від  таланту Ади Миколаївни наш театр став ще світлішим. Вона осяяла Театр ім.І. Франка, і те, що в залі було багато молодих акторів, стало для них уроком високого мистецтва і майстерності. На талант Роговцевої будуть рівнятися багато поколінь, а нині творча молодь мала змогу повчитися бути щирими на сцені, і щоб кожне слово, жест викликали реакцію в серцях  публіки. Я освідчився Аді Миколаївні у коханні -  обожнюю її як  прекрасну актрису і чудову жінку. 

    «Роговцева – наша совість, серце і  душа»

     Анна Липківська, театрознавець:

    - Нині готується книжка про Аду Миколаївну, що буде називатися «Прості речі» - це вісім інтерв’ю з Роговцевою, які я і моя колега Тетяна Терен записували впродовж різного часу. Це відверті розмови про все: творчість і політику, громадянську позицію і співпрацю з різними режисерами, тобто життя у різних його проявах – сім’я, діти, онуки, колеги… Актриса вважає, що 2013-2014 рік поставив перед всіма вибір. Коли деякі митці говорять: «Культура не має кордонів!», «Ми – брати!», «Це політики нас розсварили!», «Скрізь русскіє люди!», «Ну, ви ж розумієте, Крим завжди був російський», - то це від лукавого. На кін своєї брудної гри псевдоімперія кинула великі, як їй здавалося, карти: Олексій Баталов, Сергій Безруков, Олег Табаков, Василь Лановий, Володимир Бортко, Михайло Боярський, Еліна Бистрицька, Леонід Куравльов, Олександр Михайлов, Юрій Соломін, Валентина Тализіна,  Людмила Чурсіна… Але ці «карти» – краплені. І усі вони перебиваються одним-єдиним козирним «тузом» - Ада Роговцева. Перед усіма нами Майдан постав вибір. І його було зроблено.  Роговцева ж, здається, цього вибору просто не помітила. Або -  точніше - жодного вибору вона перед собою не побачила. Бо все очевидно.

    Бо – Кость Степанков - син розстріляного священика, котрий все життя змушений був приховувати своє походження та справжнє прізвище.

    Бо – Іванко Миколайчук, Лесик Сердюк, Льоня Осика, Бодя Ступка…Усі ті хлопці, що без сліз вона не може їх згадувати.

    Бо – бабусі, батьки, брати…

    Бо – діти й онуки.

    Бо – сільське кладовище, на якому нині – два козацькі хрести: по чоловікові та по синові…

    Сьогодні Ада Роговцева – це не просто зірка колишнього наріжного для неї театру - Російської драми, із низкою знакових ролей, від «Юності Полі Віхрової» до «Хазяйки», «Варшавської мелодії», «Філумени Мартурано»…

    А ще не лише культові стрічки – «Салют, Маріє!», «Вічний поклик», «Приборкання вогню»… Не тільки мережива примхливих сценічних побудов у Театрі Романа Віктюка: покоління київських театралів гаптували смак на «Священних чудовиськах» та «Дамі без камелій»… Зрештою, не просто нинішні вистави на кону Театру драми та комедії,  майстерні «Сузір’я», численних гастрольних майданчиків…

    Це – виступи на передовій та у шпиталях, це Майдан, це Краматорськ, Маріуполь, Сєверодонецьк, Лисичанськ, це благодійні вистави, це гучна відмова від зйомок та вистав у Росії…

    Роговцева – наша совість, серце і душа. Людське втілення Матері-України, що любить, береже та благословляє своїх дітей. Хай вона лишається з нами якнайдовше. Бо без неї було б значно важче й гірше. Дай Боже Аді Миколаївні сил і здоров‘я!

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»
    Епоха під назвою «Ада Роговцева»

    «Героїня нашого часу»

    Едуард Митницький, художній керівник Київського театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра:

    - Йдеться про видатну актрису театру і кіно, про серйозного художника, професіонала, майстра складного виду мистецтва, що іноді так безпорадно схильне до подиху горезвісної фортуни...

    Йдеться про актрису, імідж якої уособлює «героїню нашого часу» з усіма притаманними нашій сучасниці рисами і штрихами, нерозривно пов'язану з долею післявоєнного покоління і біографічно, і, головне, психологічно.

    Роговцева - одна з дуже небагатьох, у творчості і художній долі якої акумулювалася динаміка естетичних перетворень часу. Актриса, чия духовна організація і професійний інструмент, як стрілка дозиметра, бурхливо і негайно реагували на найменші коливання театрального «фону» країни. Як кожен митець, Ада Роговцева загострено чує і вгадує мить естетичної рокіровки. Життя постійно вносить до мистецтва, зокрема і театрального, свою соціальну, тимчасову, естетичну коректуру. Роговцевій завжди вдається не проґавити мить внутрішньої перебудови, відгукнутися, вчасно відкритися назустріч новим театральним ідеям, вловити «момент» в драматургічних і режисерських поворотах, вчасно озирнутися, вчасно зробити крок назустріч маловідомому, незнайомому.

    А для такої «режисерської» актриси, як Ада Миколаївна, - гнучкої і сприйнятливої до режисури мисленнєво-чуттєвої (умовно кажучи), і обережної до режисури знакової (теж умовно визначається), - встановлення діагнозу режисерсько-акторських співвідношень, впливу і взаємозбагачення вкрай необхідно , бо Роговцева, сприйнявши «релігію» режисера, здатна на глибокі, контрастні і нестандартні рішення, що вирізняють її художню і людську природу.

    Тетяна Поліщук, Руслан Канюка (фото)

    Джерело: День

    культура театр Україна Ада Роговцева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ