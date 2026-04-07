Якими побачили Землю і Місяць астронавти «Артеміди-2»

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
Астронавтка Крістіна Кох дивиться на Землю, поки екіпаж прямує до Місяця на початку місії 1 квітня 2026
фото: NASA/UPI Photo/Newscom

Під час місії «Артеміда-2» астронавти побачили й краєвиди зворотного боку Місяця, які досі ніколи не поставали перед людськими очима

Екіпаж місячної місії «Артеміди-2» віддалився від Землі далі, ніж будь-коли в історії людства. Четверо астронавтів на капсулі «Оріон» перевершили рекорд місії Apollo 13, встановлений у 1970 році, повідомило у вівторок, 7 квітня, американське космічне агентство NASA.

Під час обльоту Місяця астронавти протягом приблизно семи годин вели особливо інтенсивні спостереження за небесним тілом.

Кадр із прямої трансляції NASA показує наближення місії до Місяця 6 квітня 2026 року

Приблизно 40 хвилин, як і очікувалося, астронавти не мали змоги підтримувати зв'язок із Центром управління польотами на Землі.

«Я коротко помолився, а потім мусив продовжувати роботу. Ми були дуже зайняті, і це, власне, було навіть приємно», – розповів астронавт Віктор Гловер. Астронавти відсвяткували цей момент канадським печивом із кленовим сиропом. 

До складу екіпажу «Оріона» входять справа наліво: Джеремі Гансен, Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох. Гловер став першим афроамериканцем, а Кох – першою жінкою-астронавткою, які беруть участь у місячній місії
фото: NASA
фото: NASA

Загалом траєкторія польоту нагадує «вісімку» навколо Землі та Місяця. Очікується, що четверо астронавтів подолають понад 2,3 мільйона кілометрів.

Такою побачили Землю астронавти
фото: Рід Вайзман

Екіпаж протягом кількох років вивчав географію Місяця, готуючись до польоту, а протягом останніх тижнів перед стартом вони також дізнавалися більше про особливості спостережень за сонячним затемненням.

На цьому фото астронавт Канадського космічного агентства (CSA) Джеремі Гансен голиться під час п'ятого дня польоту перед історичним моментом – обльотом Місяця
фото: NASA/AP

Наприкінці обльоту Місяця астронавти у спеціальних окулярах змогли спостерігати ще й сонячне затемнення, під час якого Сонце з позиції спостереження «Оріон» зникло за Місяцем. Під час обльоту супутника Землі астронавти побачили й те, що відбувається на його зворотному боці. 

На унікальній світлині (фото нижче), зробленій під час місії «Артеміда-2», можна побачити ліву половину басейну Орієнтале – одного з найбільших кратерів Місяця, – яку не видно із Землі. Праворуч – його видима сторона. Її можна впізнати за темними плямами, що вкривають поверхню. Це давні потоки лави з часів ранньої історії Місяця, коли він був вулканічно активним. З Землі ми бачимо лише половинку цього кратера, а на фото – весь.

Фото «темного» боку Місяця (ліва частина місячної кулі), зробленого під час місії «Артеміда-2»
фото: NASA/Newscom

У ніч на понеділок астронавти спрямували курс назад, на Землю. Так завершується їхня космічна подорож, під час якої вони побачили краєвиди зворотного боку Місяця, які досі ніколи не поставали перед людськими очима. Шлях назад займе близько чотирьох днів: очікується, що астронавти приводняться у Тихому океані біля західного узбережжя США 11 квітня.

Дмитро Каневський

