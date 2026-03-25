NASA скорочує деякі польоти у космос: у чому причина

Лариса Голуб
NASA скорочує кількість польотів Starliner з шести до чотирьох
Після невдалої місії з астронавтами NASA скорочує польоти на Boeing Starliner 

Аерокосмічне агентство NASA суттєво переглянуло плани співпраці з компанією Boeing. Через постійні технічні несправності корабля Starliner кількість запланованих місій скорочено, а наступний політ до Міжнародної космічної станції відбудеться у безпілотному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що останній інцидент стався під час першого пілотованого тестового польоту Starliner у 2024 році, коли корабель перевозив астронавтів NASA Бутча Вілмора та Суні Вільямс. Тоді кілька двигунів системи орієнтації й руху Starliner відмовили під час зближення з Міжнародною космічною станцією.

Після цього американське космічне агентство та Boeing місяцями обговорювали майбутнє програми Starliner. Адже помилка призвела до того, що екіпаж залишився на дев’ять місяців на Міжнародній космічній станції. Представниця Boeing заявила, що компанія залишається відданою проєкту. Спочатку контракт Boeing у межах Commercial Crew Program NASA, вартістю $4,5 млрд, передбачав шість регулярних польотів після сертифікації, під час яких Starliner мав доставляти астронавтів на станцію і назад.

Повідомляється також, що наступна місія Starliner до Міжнародної космічної станції пройде в автоматичному режимі. NASA хоче переконатися, що всі критичні помилки, виявлені під час попереднього невдалого випробування з екіпажем, повністю усунуті.

«Безпека залишається нашим головним пріоритетом, оскільки ми зосереджуємося на місії Starliner-1, яка враховує наші висновки та знання, отримані під час попередніх льотних випробувань та випробувань цієї осені», – сказала речниця Boeing.

«Главком» писав, що японська компанія Space One втретє запустила в космос свою твердопаливну ракету Kairos з п'ятьма супутниками на борту. Цей політ закінчився приблизно через дві хвилини, адже ракету довелося знищити через виявлену аномалію.

Нагадаємо, що Росія здійснила перший запуск ракети після ремонту пошкодженого стартового майданчика на космодромі Байконур, відновивши можливість польотів до Міжнародної космічної станції. Очікується, що корабель пристикується до МКС 24 березня. Водночас після виходу на орбіту виникла технічна проблема – одна з антен системи «Курс», яка забезпечує автоматичне зближення і стикування, не розкрилася.

