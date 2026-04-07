Місія Artemis 2: астронавти встановили рекорд віддалення від Землі

Екіпаж місії Artemis II встановив новий історичний рекорд. Астронавти віддалилися від Землі на найбільшу відстань за всю історію пілотованих польотів. Про це повідомило Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), пише «Главком».

За даними агентства, під час обльоту Місяця космічний корабель Orion досяг відстані близько 406 тис. кілометрів від Землі. Таким чином екіпаж перевершив попередній рекорд місії «Аполлон-13» 1970 року приблизно на 6,5 тис. кілометрів.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

У складі екіпажу – астронавти NASA Рід Вайзман, Крістіна Кох, Віктор Гловер, а також канадський астронавт Джеремі Гансен. Їхня місія триває 10 днів і передбачає обліт Місяця без висадки.

Artemis II стала першим пілотованим польотом у глибокий космос із 1970 року. Основна мета місії – перевірка систем корабля Orion, умов життєзабезпечення та підготовка до майбутньої висадки людей на Місяць, запланованої в межах програми Artemis.

Після завершення польоту капсула має здійснити приводнення в Тихому океані.

Нагадаємо, астронавти місії NASA «Артеміда-2» (Artemis II), які залишили навколоземну орбіту, поділилися першими кадрами нашої планети. Знімок, зроблений з борту корабля Orion, миттєво став вірусним, нагадавши людству про легендарний «Схід Землі» 1968 року.