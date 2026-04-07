Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Місія Artemis 2: астронавти встановили рекорд віддалення від Землі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Місія Artemis 2: астронавти встановили рекорд віддалення від Землі
У складі екіпажу – астронавти NASA Рід Вайзман, Крістіна Кох, Віктор Гловер, а також канадський астронавт Джеремі Гансен
фото: АР

Місія передбачає обліт Місяця без висадки

Екіпаж місії Artemis II встановив новий історичний рекорд. Астронавти віддалилися від Землі на найбільшу відстань за всю історію пілотованих польотів. Про це повідомило Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), пише «Главком».

За даними агентства, під час обльоту Місяця космічний корабель Orion досяг відстані близько 406 тис. кілометрів від Землі. Таким чином екіпаж перевершив попередній рекорд місії «Аполлон-13» 1970 року приблизно на 6,5 тис. кілометрів.

У складі екіпажу – астронавти NASA Рід Вайзман, Крістіна Кох, Віктор Гловер, а також канадський астронавт Джеремі Гансен. Їхня місія триває 10 днів і передбачає обліт Місяця без висадки.

Artemis II стала першим пілотованим польотом у глибокий космос із 1970 року. Основна мета місії – перевірка систем корабля Orion, умов життєзабезпечення та підготовка до майбутньої висадки людей на Місяць, запланованої в межах програми Artemis.

Після завершення польоту капсула має здійснити приводнення в Тихому океані.

Нагадаємо, астронавти місії NASA «Артеміда-2» (Artemis II), які залишили навколоземну орбіту, поділилися першими кадрами нашої планети. Знімок, зроблений з борту корабля Orion, миттєво став вірусним, нагадавши людству про легендарний «Схід Землі» 1968 року. 

Теги: Місяць космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Місія Artemis 2: астронавти встановили рекорд віддалення від Землі
Місія Artemis 2: астронавти встановили рекорд віддалення від Землі
У Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки
У Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки
У Росії стався масштабний збій у роботі онлайн-сервісів
У Росії стався масштабний збій у роботі онлайн-сервісів
Нідерландське місто оголосило війну чайкам: причина
Нідерландське місто оголосило війну чайкам: причина
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії
Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
5 квiтня, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua