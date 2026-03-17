Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року

Дарія Демяник
Значна частина російського супутникового угруповання залишається непрозорою
фото: depositphotos.com

Автори дослідження наголошують: «сліпих зон» для України майже не існує

Росія суттєво наростила своє супутникове угруповання після початку повномасштабної війни проти України. Від 2022 року вона вивела на низьку навколоземну орбіту 150 нових супутників, а загалом нині навколо Землі обертаються 253 російські низькоорбітальні апарати. Про це йдеться в дослідженні Texty.org.ua.

Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року фото 1

Автори дослідження наголошують: «сліпих зон» для України майже не існує. Через постійне зміщення траєкторій кожен російський супутник рано чи пізно пролітає над територією України.

Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року фото 2

За оцінками дослідників, інтенсивність таких прольотів дуже висока – українська територія може скануватися десятки разів на добу.

Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року фото 3

Водночас значна частина російського супутникового угруповання залишається непрозорою. Із 253 низькоорбітальних супутників призначення 165 невідоме. Як зазначають автори, Росія часто приховує справжні функції своїх апаратів, маскуючи їх під «наукові» або «цивільні» місії, хоча частина з них може мати подвійне або військове призначення.

Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року фото 4

Серед супутників, функції яких вдалося класифікувати:

  • 54 забезпечують військовий зв’язок;
  • 12 призначені для радіотехнічної розвідки;
  • 7 – для оптичної розвідки;
  • 4 – для технологічних експериментів. 

У дослідженні зазначається, що основну загрозу спостереження становлять саме супутники оптичної, радарної та радіотехнічної розвідки.

Окремо автори звертають увагу, що Росія може використовувати не лише власні орбітальні ресурси. Москва також користується даними із супутників Китаю. Якщо Росія має 253 низькоорбітальні супутники, то Китай – 1094.

Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року фото 5

Крім того, РФ, імовірно, має щонайменше один SAR-супутник – апарат із радаром синтезованої апертури, здатний «бачити» крізь хмари та працювати за будь-якої погоди. Якщо бракує власних потужностей, Росія може купувати супутникові знімки в західних компаній, яким належать комерційні апарати.

Попри масштаб загрози, фахівці РНБО та військові експерти говорять: протидія супутниковому спостереженню можлива. Серед ефективних методів вони називають створення хибних цілей, маскування, а також переміщення техніки й розгортання позицій у проміжках між прольотами супутників.

