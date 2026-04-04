Головна Техно HiTech
search button user button menu button

NASA опублікувало фото Землі

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: NASA

Це перше фото Землі за 54 роки

У межах місії Artemis II командир екіпажу Рід Вайзмен зафіксував унікальний кадр нашої планети з ілюмінатора космічного корабля Orion. Про це пише «Главком» із посиланням на NASA.

Знімок було зроблено після виходу на траєкторію польоту до Місяця. Це перше фото такого типу, зроблене людиною з глибокого космосу за останні пів століття – з моменту завершення програми Apollo у 1972 році.

Світлина особлива завдяки рідкісному поєднанню візуальних явищ:

  • полярні сяйва чітко видно у верхній правій та нижній лівій частинах планети;
  • світіння в нижньому правому куті, спричинене розсіюванням сонячних променів на космічному пилу, яке зазвичай важко зафіксувати з поверхні Землі.
  • на фото Земля частково перекриває Сонце, створюючи специфічний світловий ефект.

Ця експедиція є першим пілотованим етапом сучасної місячної програми NASA. Використовуючи надпотужну ракету SLS та корабель Orion, четверо астронавтів здійснюють десятиденний обліт Місяця без висадки на його поверхню. Головне завдання польоту – перевірка систем життєзабезпечення, навігації та зв'язку в умовах глибокого космосу.

Публікація цього знімка не лише демонструє прогрес у технологіях зйомки, а й символізує офіційне повернення людства до пілотованих досліджень супутника Землі. Безпосередня висадка астронавтів на Місяць запланована вже на наступний етап програми – місію Artemis III.

Нагадаємо, 2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis 2 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі. 

На борту Orion перебувають четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

Теги: земля космос NASA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua