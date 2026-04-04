NASA опублікувало фото Землі

Це перше фото Землі за 54 роки

У межах місії Artemis II командир екіпажу Рід Вайзмен зафіксував унікальний кадр нашої планети з ілюмінатора космічного корабля Orion. Про це пише «Главком» із посиланням на NASA.

Знімок було зроблено після виходу на траєкторію польоту до Місяця. Це перше фото такого типу, зроблене людиною з глибокого космосу за останні пів століття – з моменту завершення програми Apollo у 1972 році.

Світлина особлива завдяки рідкісному поєднанню візуальних явищ:

полярні сяйва чітко видно у верхній правій та нижній лівій частинах планети;

світіння в нижньому правому куті, спричинене розсіюванням сонячних променів на космічному пилу, яке зазвичай важко зафіксувати з поверхні Землі.

на фото Земля частково перекриває Сонце, створюючи специфічний світловий ефект.

Ця експедиція є першим пілотованим етапом сучасної місячної програми NASA. Використовуючи надпотужну ракету SLS та корабель Orion, четверо астронавтів здійснюють десятиденний обліт Місяця без висадки на його поверхню. Головне завдання польоту – перевірка систем життєзабезпечення, навігації та зв'язку в умовах глибокого космосу.

Публікація цього знімка не лише демонструє прогрес у технологіях зйомки, а й символізує офіційне повернення людства до пілотованих досліджень супутника Землі. Безпосередня висадка астронавтів на Місяць запланована вже на наступний етап програми – місію Artemis III.

Нагадаємо, 2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis 2 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі.

На борту Orion перебувають четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.