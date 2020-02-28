Коронавірус: як підготуватися до пандемії?



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Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу COVID-19 немає. Краще той час, що залишився, використати на підготовку

Новий коронавірус COVID-19 - це глобальний виклик, до якого слід варто поставитися з відповідальністю. Не тільки окремі люди, але й компанії, інститути та організації можуть вжити заходів для підвищення захисту від вірусу й підготуватися до пандемії.

Підготовку до пандемії слід вести за трьома напрямками:

необхідно докласти зусиль до того, щоб якомога менше людей були інфіковані;

у домашніх господарствах на екстрений випадок має бути в наявності все необхідне;

запобігати або мінімізувати випадки порушення громадського порядку

Які заходи захистять мене й оточення від повітряно-крапельної інфекції?

Зберігайте дистанцію під час контакту з хворими (від одного до двох метрів).

Регулярно й ретельно мийте руки (як мінімум 20 секунд).

Уникайте обіймів і рукостискань.

Виробіть рефлекси самозахисту: натискайте на кнопку виклику ліфта кісточкою, а не кінчиком пальця.

Уникайте місць масового скупчення людей і масових заходів. Визначте свої пріоритети.

Рідше торкайтеся до власного обличчя. Теж саме стосується й облич друзів та родичів.

Особливо важливо: не торкайтеся пальцями слизової оболонки рота, очей і носа.

Коли виникає необхідність - одягайте рукавички. Міняти або прати їх необхідно щодня.

Чихайте не в руку, а в згин ліктя.

Негайно викидайте використані одноразові носові хустки.

Респіраторні маски не забезпечують належний захист здоровим людям. Через дихання маски набирають вологу й через 20 хвилин їхній захист перестає діяти. Носіння маски - прерогатива медичного персоналу.

Чи допоможе це обірвати ланцюжок поширення інфекції?

Коронавіруси передаються повітряно-крапельним шляхом. Розмноження вірусу відбувається в горлі. Звідти вірус швидше, ніж з легень, знаходить вихід з організму - наприклад, під час чихання, кашлю або сморкання. Отже, вірус COVID-19 може знову опинитися на поверхнях, з яких він потім шляхом контактного зараження або через руки може потрапити в організм іншої людини.

Як я можу підготуватися до пандемії?

У випадку пандемії можуть трапитися перебої з поставками продуктів у магазини. Зробіть запаси всього необхідного, аби в екстреному випадку ви могли не виходити з дому кілька тижнів.

У разі необхідності у вас повинен бути місячний запас важливих ліків, що відпускаються за рецептом лікаря.

Зробіть запаси продуктів харчування, що не є швидкопсувними

Завчасно подумайте, як ви можете захистити від інфекції своїх друзів і родичів. Вашої допомоги особливо потребують люди похилого віку або з ослабленим імунітетом.

Завчасно підготуйте умови для нагляду за хворими дітьми.

Підготуйте комплекс заходів для доглядання за хворими членами сім'ї без загрози заразитися від них.

Що я можу зробити для суспільства?

Чим більше людей намагаються вжити заходів обережності, тим сильнішим стає почуття спільноти. Допоможіть іншим організувати взаємодопомогу! Пацієнти, які перехворіли коронавірусом, набувають імунітет проти збудника. У такому випадку можна вийти з будинку й запропонувати свої послуги, наприклад, для передачі посилок і закупівлі продуктів.

Що можуть зробити роботодавці?

Вони можуть забезпечити можливість для дистанційної роботи або роботи з дому. Хворі співробітники, або ті, хто перебуває в зоні ризику, мають працювати віддалено.

Співробітників з гострими симптомами захворювань дихальних шляхів (наприклад, кашлем або задишкою), а також тих, хто впродовж дня проявляє симптоми хвороби, слід негайно ізолювати від колег і відправити додому.

Компанії повинні стежити за тим, щоби робочі кабінети й побутові приміщення були добре провітрені. Також необхідно регулярно міняти фільтри у вентиляційних установках.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити наявність мила і паперових рушників, а також серветок і рідини для дезінфекції клавіатури.

Приміщення необхідно регулярно прибирати, а поверхні столів - протирати.

Співробітники, які не скаржаться на здоров'я, але в сім'ях яких є пацієнти з COVID-19, зобов'язані повідомити про це своє безпосереднє керівництво.

Керівники повинні визначити важливі для робочого процесу позиції й подбати про наявність співробітників, які могли б у разі необхідності замінити колег на цих посадах. Тоді відсутність на робочому місці однієї людини не вплине на роботу всього підприємства.

Як щодо відряджень та інших поїздок?

Роботодавці і співробітники повинні вивчити останні рекомендації щодо кожного конкретного місця призначення.

Компанії повинні рекомендувати своїм співробітникам пройти перед поїздкою обстеження на наявність у них симптомів гострих захворювань дихальних шляхів і порадити їм у разі хвороби залишитися вдома.

Якщо співробітник захворів під час відрядження, йому необхідно негайно повідомити про це своє керівництво.

Джерело: Deutsche Welle