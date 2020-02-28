Другий тиждень у Нових Санжарах. У парламенті прокоментували відсутність міністерки охорони здоров’я на робочому місці



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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

«Якби вона на Мальдіви поїхала, я б звернув на це увагу», – голова парламентського комітету Радуцький

Те, що міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька нині перебуває на обсервації у Нових Санжарах, не паралізує роботу відомства. «У міністерки ще є селекторний зв’язок, заступники», – так у інтерв’ю «Главкому» прокоментував відсутність Зоряни Скалецької на робочому місці голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

«На папері документів (у міністерстві) практично не залишилося. Єдине, це їй заважає поставити підпис під якимось документами. Але для цього є розподіл обов’язків і це може робити перший заступник. Якщо він у відрядженні, то другий заступник. Я не бачу, щоби робота від її перебування там постраждала», – пояснив Радуцький.

За словами нардепа, такий вчинок однієї з перших осіб країни доводить, що у Нових Санжарах перебувають не хворі люди, немає чого боятися. «Це зробило свій внесок у заспокоєння ситуації», – вважає Радуцький і додав, що у комітеті Верховної Ради не відчувають, що сьогодні в Києві немає міністра. «Якби вона на Мальдіви поїхала, я б звернув на це увагу», – сказав «слуга народу».

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Нагадаємо, міністерка охорони здоров’я Україна Зоряна Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином.

Раніше Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах.