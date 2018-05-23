Кремль мовчить. Сенцов вмирає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов

Поведінка Сенцова ще раз підкреслює, що боротися за справедливість необхідно навіть тоді, коли шанси на успіх є завідомо мінімальними

Український кінорежисер Олег Сенцов, який чотири роки тому був засуджений російським судом за звинуваченням в тероризмі до 20 років позбавлення волі, оголосив в тюрмі безстрокове голодування.

Українця Олега Сенцова разом декількома іншими активістами арештували в Криму в травні 2014 року – в час, коли відбувалася анексія та окупація півострова Росією. Сенцова та інших українців звинуватили в підготовці терактів. Внаслідок сфабрикованого судового процесу всі обвинувачувані були засуджені. Сенцов, котрий був визнаний лідером «терористичного угруповання» отримав найсуворіший вирок – 20 років позбавлення волі. Відсутність доказів разом із заявою ключового свідка Г.Афанасьєва, що попередні свідчення проти Сенцова були отримані внаслідок катувань, викликало багато сумнівів щодо справедливості судового процесу. Ряд правозахисних організацій, між котрими і Amnesty International, не визнали справедливість суду а звинувачення в тероризмі назвали «вигаданими». Олег Сенцов, так само як і його «спільник» Олександр Кольченко визнаються в’язнями сумління.

Звільнення Олега Сенцова вимагала не лише українська влада та політики, але й ряд світових знаменитостей. В різних заходах на підтримку українського кінорежисера брали участь Джоні Депп, Педро Альмодовар, Кржиштоф Зануссі та інші. Чехія теж не залишилась осторонь – в квітні 2017 колективний лист зі словами підтримки Олегові надіслали з Асоціації режисерів, сценаристів та драматургів. Але Кремль непохитний – Олег Сенцов, так само як і десятки інших політичних в’язнів залишається в російських в’язницях.

Півтори роки тому Сенцов писав з в’язниці: «… якщо мені судилося стати цвяхом в труну тирана, я хотів би стати цим цвяхом. Будьте певні – цей цвях не зігнеться». 14-го травня 2018 року він зважився на найбільш радикальний протест, який взагалі є можливим в його ситуації. Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, незважаючи на те, що раніше сам заявляв, що не вважає голодування дієвим засобом тиску на російську систему. Проте ситуація змінилася.

Сенцов вимагає звільнення всіх українських політичних в’язнів. Згідно слів адвоката, в нього вже немає надії на реальні дієві кроки збоку української чи російської влади. Страждати у в’язниці наступних 16 років немає сенсу. Кінорежисер заявив, що таким чином може хоча б посприяти звільненню інших українців. Навіть у разі, якщо б мав пожертвувати власним життям. Сенцов не приховує, що готувався до голодування. Теоретично людина може витримати без їжі більше місяця. Таким чином голодування повинно збігтися в часі з початком чемпіонату світу з футболу, який менше як через місяць розпочнеться в Росії. Можлива смерть політичного в’язня могла б викликати скандал і допомогти звільненню інших ув’язнених.

Здається, що Олег Сенцов розпочав завідомо безнадійний поєдинок. Важко уявити, що вимоги українця будуть виконані, так само як і те, що в Кремлі раптом вирішать відпустити на волю понад 60 українських політв’язнів. З іншого боку, поведінка Сенцова ще раз підкреслює, що боротися за справедливість необхідно навіть тоді, коли шанси на успіх є завідомо мінімальними. За Вацлавом Гавелом: «Надія це не переконання, що щось добре завершиться, а впевненість, що в цьому є сенс, незалежно від того, чим це завершиться».

Олег Сенцов, так само як і інші в’язні, без сумніву, очікує, що громадянське суспільство в Україні, Росії та й Європі буде тиснути на Кремль. Справді, Захід все ще має достатньо методів впливу на Москву. Але на разі Сенцов залишається ізольованим в російській в’язниці. Фактично без комунікації з українськими дипломатами, яким неодноразово було відмовлено у зустрічах з в’язнем. І вже більше як тиждень без їжі. Проте, мабуть, і з надією, що все добре завершиться.

Radko Mokryk

Kreml mlčí a Sencov umírá

Pritomnost. cz 22.05.2018

Джерело: Zbruc