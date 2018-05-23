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    Сенцова, який оголосив голодування, щодня відвідує лікар

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    У Росії українець Сенцов оголосив голодування - Сенцова, який оголосив голодування, щодня відвідує лікар
    У Росії українець Сенцов оголосив голодування

    Лікарі оцінюють стан Сенцова, як стабільний

    Українського політв'язня Олега Сенцова, який оголосив голодування, щодня відвідує лікар.

    Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила сестра режисера Наталя Каплан.

    «Сьогодні у Олега був лікар. Він ходить до нього кожен день. Оцінює його стан, як стабільний. У Олега була холодна камера і йому збільшили опалення. У нього вже були представники прокуратури та Федеральної служби виконання покарання. Вони відмовляли його від голодування, але він, як і раніше, стоїть на своєму», — сказала Каплан.

    За її словами, недовіряти словам лікаря про стан Олега не має підстав, адже для колонії це надзвичайна ситуація і вони будуть намагатися підтримувати його стан.

    «Наступного тижня до нього ще раз поїде адвокат і ще раз з усіма переговорить. Нікого іншого поки не допускають», — сказала Каплан.

    За її словами, інформацію про стан Олега зараз можна отримувати тільки від адвоката.

    Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

    Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

    На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

    22 травня біля будівлі Адміністрації президента зібралося близько 100 кінематографістів, які прийшли підтримати Сенцова.


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