Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

Чи є шанси у проросійських партій залишитися у політичному житті держави?

Після початку війни Росії проти України парламентська фракція «Опозиційна платформа – за життя» почала втрачати своїх членів. Згодом Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) призупинила діяльність кількох партій, що мають зв'язки з Росією, у тому числі ОПЗЖ. Вже за місяць частина нардепів цієї політсили створили депутатську групу «Платформа за життя та мир». Такий крок розкритикував секретар РНБО Олексій Данілов, і порадив «покидькам із ОПЗЖ» тихо піти з Ради, поки їх не винесли. DW з'ясувала, чи можна позбавити депутатського мандату членів ОПЗЖ та яке майбутнє у проросійських політсил в Україні.

Поїздки до Москви та не визнання РФ країною-агресором

Політична сила «Опозиційна платформа – за життя» з 44 нардепами мала другу за чисельністю фракцію у Верховній Раді. Весь час існування їй закидали проросійські настрої. Натомість ОПЗЖ себе позиціонували як українська партія, яка дотримується інших поглядів, зауважив DW професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань. «Але по суті повторювали наративи Кремля. Це стосується війни на Донбасі, коли вони ухилялися від визнання присутності там російських регулярних військ. Також не називали Росію країною-агресоркою», – каже він. Навіть з початком повномасштабного нападу Росії вони не хотіли публічно визнавати її агресором, і лише через деякий час частина нардепів ОПЗЖ це зробили, наголошує Гарань.

Активність та заяви ОПЗЖ були постійно спрямовані на зближення відносин із російською владою: у 2021 році ОПЗЖ привітала провладну партію «Єдина Росія» з перемогою на виборах до Держдуми. Також лідери ОПЗЖ Юрій Бойко та Віктор Медведчук неодноразово їздили до Москви, де зустрічалися з керівництвом російського уряду та «Газпрому». Сам же Медведчук, якого нещодавно затримала СБУ, є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Колаборанти з ОПЗЖ

Нині членів партії ОПЗЖ у різних містах України постійно викривають на співпраці з Росією. Так, 27 квітня Національна поліція України повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради від ОПЗЖ Андрію Шевчику, який погодився очолити створений незаконний орган «влади» окупантів.

Також, за даними Маріупольської міськради, п’ятеро депутатів ОПЗЖ «не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично коригували обстріли критичної цивільної інфраструктури». Серед них – Костянтин Іващенко, якого окупанти обрали «мером» міста.

Допомагав окупантам і депутат від ОПЗЖ у місті Ізюмі на Харківщині Анатолій Фомичевський. Він, за даними начальника управління молоді та спорту Ізюмської міськради Максима Стрельника, провів у місто окупантів, показавши їм незахищену дорогу.

Крім того, на співпрацю з росіянами пішов міський голова міста Куп'янська на Харківщині та член ОПЗЖ Геннадій Мацегора. За словами генпрокурорки Ірини Веденіктової, він забезепчив загарбників транспортом, житлом, паливом та їжею.

Перед початком війни втік до Росії та підтримав напад на Україну вже колишній член ОПЗЖ Ілля Кива. Загалом за кілька днів до війни залишили територію України та з тих чи інших причин не повертаються десять нардепів, переважно з ОПЗЖ, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак, за його словами, законодавство України не передбачає покарання за це.

Позбавити мандата

Втім, якщо депутат перебуватиме за кордоном понад 180 днів, то його все таки можна позбавити мандата, пояснює DW експерт з конституційного права та колишній заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера. «Пункт статті 81 Конституції України передбачає дострокове припинення повноважень у зв'язку з проживанням за межами України. Або ж якщо Україна матиме докази, що такий депутат має посвідку за кордоном. Це законна підстава припинення повноважень», – зазначає він.

Також стаття 81 Конституції України визначає ще низку підстав для припинення повноважень нардепа, а саме: подання особистої заяви, вирок суду за якийсь злочин, визнання особи недієздатною, пояснює він. «Призупинення діяльності фракції не може бути підставою для позбавлення мандата. Навіть якщо ОПЗЖ буде ліквідована рішенням суду, то припинити повноваження нардепа також не можна», – додає він.

Захиститися від проросійських партій

Аби не допустити в майбутньому утворення та діяльності проросійських політичних партій в Україні, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №7172-1.

У разі його ухвалення в другому читанні буде розширено перелік підстав для заборони політсил у суді. Зокрема, виправдовування та заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Росії проти України як внутрішнього конфлікту або громадянської війни. Також заборонити партії можна буде за виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України. «Законопроєкт стосується не заборони конкретних політичних партій, а радше створення ефективного механізму розгляду питання про заборону в судовому порядку партій, які своїми діями посягають на незалежність, суверенітет і національну безпеку України», – пояснює DW народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря, яка є однією з ініціаторів законопроєкту.

Проте, за її словами, враховуючи політичні погляди і тенденції до співпраці представників ОПЗЖ із окупантами можна спрогнозувати, що питання про заборону політсили буде розглянуто судом. Водночас законопроєкт не передбачає припинення мандатів депутатів, які входили до ОПЗЖ чи іншої політичної сили, додала Совгиря. «Відповідні законопроєктні ініціативи мають бути подані на розгляд парламенту пізніше», – зауважила вона.

Реанімації проросійського наративу

Новостворена депутатська група «Платформа за життя та мир», яка складається з 25 нардепів призупиненої фракції ОПЗЖ, визнає російську агресію та планує відстоювати об'єднавчі процеси в українському суспільстві, заявив DW голова групи Юрій Бойко. «Одним з пріоритетів ми вбачаємо підтримку діяльності влади щодо захисту України та відновлення її економіки. Зокрема, забезпечення умов для створення нових робочих місць, відновлення зруйнованого житла, сприяння можливості отримання медичних послуг та освіти та забезпечення виконання державою соціальних гарантій для громадян», – зазначив він.

Втім, перспективи ОПЗЖ та колишніх її членів видаються туманними, адже повномасштабна війна проти України розвіяла міфи та ілюзії щодо так званого «російського світу», вважає професор Гарань. «Проросійські політсили ще раніше втратили частину електорату, а зараз тим більше. Опитування показують, що люди відкидають російські наративи і налаштовані дуже патріотично» – каже він.

Але політики будуть вчергове перефарбовуватися, як це відбувалося після 2014 року, коли замість «Партії регіонів» створили «Опозиційний блок», ОПЗЖ та «Наші». Тому попри заборону проросійських партій може бути спроба просувати російський наратив. «Наприклад, закликати до нейтральності, поступок в питанні Донбасу та Криму заради миру. Це може робитися дуже хитро», – каже він. Багато що, за словами Гараня, залежатиме від позиції правоохоронних органів, суспільства та ЗМІ. «На жаль, зміцнення проросійських сил попередні роки відбувалося, в тому числі за допомогою українських ЗМІ, які запрошували людей з цих партій в свої ефіри»,- наголошує Гарань.

Олександр Куницький

Джерело: Deutsche Welle