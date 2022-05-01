Путін шокував своїми заявами русофілів: що пише світова преса

На Заході занепокоєні, що 9 травня у Росії оголосять про повну військову мобілізацію

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 28 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

«Що реально турбує британців» про це на першій сторінці «Daily Express». Стаття про опитування, яке показало, що «стрімке зростання вартості життя» є найважливішою проблемою для громадськості, а не скандал на вечірках партій. Газета повідомляє, люди кажуть, що виключення партій та посадових осіб із уряду перебувають «наприкінці списку» їхнього занепокоєння, а стан економіки та війна в Україні – усе ще вважаються нагальнішими проблемами.

Європа

Газета «Kurier» вийшла із заголовком: «Вийти із залежності від путінського газу до 2027 року – чи це можливо?».

Наразі Австрія сильно залежить від постачання газу з Росії. Газ все ще тече, але це може швидко змінитись. Аналіз, проведений Агентством з енергетики, показав Міністерству клімату, як може працювати повна відмова від путінського газу до 2027 року, але чи можна реалізувати цей план практично? У той час як автори дослідження захищають припущення, експерти з мінклімату та галузі критично ставляться до проекту. Крім того, уряд стоїть перед дилемою між Газпромом та санкціями ЄС. Росія поки не заявила, чи буде прийнято нову модель оплати з рахунком у євро та рублях.

Боснія і Герцеговина «Oslobodjenje»: «Путін шокував русофілів»

Боско Якшич, оглядач та зовнішньополітичний аналітик газети, заявив «Каналу О», що нещодавня заява президента Росії Володимира Путіна викликала велику увагу у Белграді і що можливість визнання Косова є шоком для сербських проросійських правих.

«При цьому вони втратили б свого великого святого, покровителя і політично б повністю вийшли з ладу. Ми не знаємо, чи це станеться, але важливо те, що це розкриє деякі речі в Сербії, русофілам буде зрозуміліше, як Путін веде політику», – каже Якшич.

Ісландія. Газета «Morgunbladid»: «Повідомляють, що Путін розглядає можливість оголошення війни».

Учора ввечері Daily Telegraph повідомила, вважається імовірним, що президент Росії Володимир Путін офіційно оголосить війну Україні 9 травня. Цього дня Росія відзначає перемогу СРСР над Німеччиною у Другій світовій війні. Досі говорили про «спеціальну військову операцію» в Росії, і російський уряд навіть заборонив використовувати слово «війна» у зв'язку із вторгненням в Україну. Оголошення війни дозволило б російським військовим набирати резервістів, а також залишати новобранців, покликаних до армії, на військову службу ще на рік. Це буде тоді, коли буде запроваджено воєнний стан.

Японія

«The Japan Times»: «Європа переосмислює відносини Китаю на тлі війни в Україні»

Війна Росії в Україні викликала глибоку переоцінку в європейських столицях їхніх індивідуальних і колективних відносин з Китаєм.

Зіткнувшись із необхідністю швидко розв’язати залежність від російської енергетики, яка накопичувалася десятиліттями, урядовці від Риму до Праги зараз переоцінюють масштаби своїх економічних і політичних зв’язків з Китаєм.

Вищі законодавці в Берліні, які тепер визнають, що така близькість з Росією була історичною помилкою, починають усвідомлювати небезпеку повторення помилки з іншим авторитарним режимом, і б'ють тривогу щодо статусу Німеччини як найбільшої європейської торгової точки Пекіна.

Країни Центральної та Східної Європи мають нові сумніви в мудрість так званого форуму 16+1 з Китаєм. І Італія щойно посилила своє право вето проти іноземних поглинань, спрямований проти Китаю.

На рівні Європейського Союзу ставлення до Кітаю погіршилося через відмову Пекіна засудити вторгнення Росії та її спроби підірвати трансатлантичну єдність, спричинену війною. Віртуальний саміт ЄС-Китай 1 квітня відбувся в контексті того, що людина, знайома з дискусіями, назвала дедалі складнішими відносинами.

На тлі війни в Європі ЄС пішов на переговори з ключовим пріоритетом – закликавши Китай використати свій вплив.

Росія має зупинити кровопролиття, сказав він, додавши, що існує серйозне занепокоєння, що подальша бездіяльність Китаю матиме тривалий негативний вплив на відносини з ЄС.

Після саміту в звернені міністерства закордонних справ у Пекіні сказано, що президент Сі Цзіньпін закликав Європу мати «автономний» погляд на Китай, і що рішення конфлікту полягало у врахуванні «розумних проблем безпеки всіх партнерів».

Головний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррелл описав обмін з Китаєм як «діалог глухих».

Після того, як Сі на початку лютого зустрівся з Володимиром Путіним і оголосив про «безмежне партнерство», Пекін намагався залишатися нейтральним у конфлікті, висловлюючи розуміння позиції російського президента, навіть захищаючи суверенітет України.

У Пекіні навряд чи вітають нестабільність та економічні потрясіння, які принесла війна Путіна. Проте, навіть якщо його здатність впливати на нього обмежена, ЄС стверджує, що Китай має унікальні канали, які він може використовувати для розмови з Путіним.

США

«WSJ». Підпис під фото: Рятувальники у п'ятницю обшукали житловий будинок у Києві, до якого потрапила російська ракета. Атака відбулася у четвер, коли генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш відвідав місто.

Заголовок: «Стійкість України у війні спонукає союзників збільшити допомогу».

Нагадаємо, у Великій Британії вважають, що президент РФ використає цю дату для оголошення масової мобілізації населення заради вирішального удару по Україні.

Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.