Українські бійці знищили рідкісний російський бронетранспортер (відео)

Російська армія продовжує зазнавати втрат в Україні

Українські військові знищили російський бронетранспортер БТР-ЗД «Скрежет». Відповідне відео було розповсюджене в мережі.

Варто зазначити, що армія РФ має досить обмежену кількість таких бронетранспортерів.

БТР-ЗД «Скрежет» – бронетранспортер для перевезення розрахунків зенітних ракетних комплексів. На відміну від базової модифікації, має спеціальні стелажі для перевезення ПЗРК «Ігла», «Стріла» без штатного закупорювання (ящиків) під бронею та хомути для кріплення однієї ракети в безпосередній близькості від люка на броні.

Нагадаємо, генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати противника. Станом на 1 травня вони орієнтовно склали: