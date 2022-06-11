Легенда, що творилася на наших очах: 25 років туру Ірини Білик «Так просто»

Перевершити рекорд Білик вдалось лише через 20 років

Навесні 1997-го року Ірина Білик їде у тур, який переверне попсцена молодої та незалежної України та поставить найвищу планку для своїх колег на цілих 20 років! 38 міст, ледь не по три концерти в кожному з них та хіти, які співають усім залом. «Ти мій», «Так просто», «Одинокая», «Я пливу у човні», «Я іду на війну» – в тур на підтримку альбому «Так просто» співачка поїхала вже, як модно нині говорити, з бенгерами, які вона ж сама і написала. З усього трек-листа півторагодинного шоу були лише три пісні не авторства Ірини Білик.

Декорації, живий бенд та світлове шоу, що їздили зі співачкою по країні, шоубалет, перевдягання прямісінько на сцені та конферанс між піснями. Співачка співала «Я іду на війну» та схоже оголосила її усім правилам консервативної естради. Над костюмами співачки у турі працювала стилістика Анджела Редько, що вже понад 30 років незмінно працює з Іриною Білик.

Співачка зробила неймовірне для свого часу шоу

«У порівнянні з іншими її концертами – це крок в перед», «Це найграндіозніше шоу, яке я бачила», «Просто крок в 21 сторіччя» – розпливатися в компліментах прихильники співачки після шоу однойменної документалки. Усе за класикою, чоловіки її хотіли, жінки копіювали стиль, а ЛГБТ спільнота назвала її своєю іконою.

Цим альбомом Ірина Білик вирішала закрити еру блискавичних перевтілень:

«Я просто хочу бути красивою. Сьогодні я вже не можу співати пісні з волоссям червоного кольору, бо вони заважають мені говорить з людьми», – казала Білик у інтерв’ю в Донецьку.

Однак, на концерті в Києві перуки та ексцентричні вбрання все ж були.

На київському концерті (фото: музвар)

Цікаво, що під час цього туру у Львові Білик зустріла своє 27-річчя і замість подарунків собі, зробила подарунок львівським медикам, подарувавши 5000 ампул з ліками для карет швидкої допомоги.

Визнання

Якщо тур «Нова» (який був першим не лише в кар’єрі Білик, але й в історії вітчизняної попсцени) – це були перші проби пера, то після «Так просто» співачка впевнено знала, усі нагороди її: «Подія року», «Співачка року», «Альбом року» на премії «Золота Жар-птиця‘97». Того ж, 1997-го, співачка презентувала новий альбом «Фарби», який розійшовся мільйонним тиражем ледь не одразу.

Ірина Білик на концерті (фото: музвар)

Перевершити рекорд Білик вдалось лише через 20 років. Це змогла Тіна Кароль у 2017 році, давши 77 концертів в рамках одного туру.

P.S.: Через величезну кількість концертів Ірина Білик переживала нервові зриви, адже мала лише чотири вихідних за два місяці гастролів. Тур під назвою «Так просто» виявився найважчим ментальним випробовуванням у житті артистки. Підтвердженням цього факту є відеощоденники, які знімав Юрій Нікітін – продюсер та, на той час, громадянський чоловік співачки. Саме цей тур коштував Білик особистого щастя, адже після нього співачка розірвала романтичні стосунки з Нікітіним.

Джерело: muzvar.com.ua