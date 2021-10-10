Перша зарплата – 150 карбованців у місяць. Син Софії Ротару оприлюднив архівний документ

Пів століття тому Софію Ротару та її чоловіка Анатолія Євдокименка зарахували у штат легандарного ансамблю «Червона Рута»

Руслан Євдокименко згадав про знаменну дату у біографії його відомих батьків

10 жовтня 1971 року, рівно пів століття тому, співачку Софію Ротару та її чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка зарахували на роботу у чернівецьку філармонію. Обидва отримали посади у складі легендарного ансамблю «Червона рута». Відповідний документ опублікував син легендерної співачки Руслан Євдокименко.

У ньому йдеться про зарахування в штат філармонії вокально-інструментального ансамблю «Червона Рута» його батьків та про їхні зарплати.

«Оплату проводити згідно з тарифікації 150 крб. в місяць, разова – 8 крб. по ІІ-й категорії», – йдеться у документі про оплату Софії Ротару. «Оплату проводити згідно з тарифікації по ІІ-й категорії 130 крб., разова – 8 крб. 50 коп.», – у документі Анатолія Євдокименка.

Нагадаємо, Софії Ротару влітку виповнилося 74 роки.

Як повідомляли раніше, під час церемонію вшанування Національних легенд України народна артистка України Ірина Білик заспівала «Лаванду» для Софії Ротару. Після виступу Софія Михайлівна помахала Ірині Білик рукою та голосно зааплодувала.