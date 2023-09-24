Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні

Папа Франциск припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань

Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю

Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю. Про це він заявив, повертаючись із поїздки до французького Марселя.

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«Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно», – заявив понтифік.

Папа Франциск у суботу припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

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Франциск зробив ці коментарі відповідаючи на запитання журналіста про те, чи засмучений він, що його спроби встановити мир не увінчалися успіхом. Він сказав, що відчуває «деяке розчарування», а потім почав говорити про військову промисловість і війну.

Речник Ватикану Маттео Бруні надав роз’яснення слів Франциска. Бруні підкреслив, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання: «Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю».

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

Пізніше понтифік заявив, що в його недавніх словах про «велику матінку Росію» не було політичного підтексту. Франциск визнав, що його нещодавні коментарі були «погано сформульовані», а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.