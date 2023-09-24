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Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
Папа Франциск припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань

Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю

Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю. Про це він заявив, повертаючись із поїздки до французького Марселя.

«Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно», – заявив понтифік.

Папа Франциск у суботу припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

Франциск зробив ці коментарі відповідаючи на запитання журналіста про те, чи засмучений він, що його спроби встановити мир не увінчалися успіхом. Він сказав, що відчуває «деяке розчарування», а потім почав говорити про військову промисловість і війну.

Речник Ватикану Маттео Бруні надав роз’яснення слів Франциска. Бруні підкреслив, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання: «Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю».

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

Пізніше понтифік заявив, що в його недавніх словах про «велику матінку Росію» не було політичного підтексту. Франциск визнав, що його нещодавні коментарі були «погано сформульовані», а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.

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Теги: зброя Папа Римський війна Україна

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