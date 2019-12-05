Один день в американській школі



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У США під час обіду і великої перерви вчителі за дітьми не наглядають. За ними дивляться помічники вчителів або інші працівники школи. Вчителі в цей час обідають і відпочивають

Як починається та як закінчується навчальний день у школі, скільки часу триває обід, скільки уроків на день, та які перерви між уроками. Про це батьки нью-йоркських школярів дізнаються під час дня відкритих дверей.

Наш син Деніел вчиться в першому класі однієї з муніципальних шкіл Брукліна, Нью-Йорк. Це початкова школа, де вчяться діти з підготовчого класу (Kindergarten) до п’ятого включно. Наша школа не зовсім типова. В кожній паралелі є по два інклюзивні класи, де разом зі звичайними дітьми вчяться діти з розладами аутичного спектру за програмою ASD Nest. Таких шкіл в Нью-Йорку 49.

Раз на рік, приблизно в середині листопада, в нашій школі проводять день відкритих дверей. Впродовж навчального дня батьки можуть прийти до школи, відвідати заняття і подивитись, як все відбувається.

Отож, як виглядає стандартний день в муніципальній школі.

Шкільний день триває з 8:00 до 14:10. Школа відкривається о 7:30. І, хто бажає, має можливість снідати в школі з 7:30 до 7:55.

Перед початком занять діти співають «Клятву вірності американському прапору» (The Pledge of Allegiance).

Впродовж дня за розкладом є вісім періодів по 45 хвилин: сім навчальних і один для обіду та відпочинку (триває 50 хвилин).

За сприятливої погоди після обіду під час цієї великої перерви діти гуляють на вулиці на шкільному майданчику. Якщо прохолодно, то діти перебувають в класах. Вони за бажанням читають, малюють, грають в настільні ігри чи просто спілкуються.

Цікавий факт: під час обіду і великої перерви вчителі за дітьми не наглядають. За ними дивляться помічники вчителів або інші працівники школи. Вчителі в цей час обідають і відпочивають.

Обід і велика перерва розведені в часі між паралелями, щоб не було натовпу в кафетерії та на шкільному майданчику. Спочатку обідають та гуляють діти з підготовчого до другого класу, а через годину — з третього по п’ятий.

Перерв між уроками немає. Один урок плавно переходить в інший. Спочатку мене це шокувало: як це — немає перерви? Потім я зрозуміла, чому це не травматично для дітей. Вони не сидять під час занять весь час за столами, а багато рухаються. У дітлахів є перерви на кількахвилинну гімнастику чи йогу. Частину занять вони сидять на килимку перед «розумною дошкою».

У першому класі є наступні предмети: читання, писання, математика, природничі науки, соціальні науки, комп’ютерні технології, мистецтво, музика, фізичне виховання, танці і раз на тиждень - спеціальне заняття на обрану тему: кулінарія, тваринний світ, підводний світ, відео і кіно, конструювання, наукові досліди. Останні називаються «кластером».

О 14:10 заняття в школі закінчуються. Тих дітей, які користуються послугами шкільних автобусів, працівники школи розводять по автобусам, всіх інших - батьки забирають зі шкільного подвір’я, куди вчителі виводять кожен клас.

Зауважую, це окрема муніципальна школа в Брукліні. В інших школах може бути інакше: інший час початку і закінчення занять, перелік предметів, час на обід і перерви.

Джерело: Голос Америки