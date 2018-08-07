Ось хто платив Манафорту в Україні і як переказували гроші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вхід до суду, де розглядається справа Манафорта

У суді заговорив колишній бізнес партнер Манафорта Рік Ґейтс

У понеділок, 6 серпня, у залу судових засідань Федерального суду в м. Александрія завезли коробки з написом «Ґейтс». Близько 4-ої вечора, у дорогому синьому костюмі із жовтою краваткою, з’явився і сам ключовий свідок у справі «Сполучені Штати Америки проти Пола Манафорта і Ричарда Ґейтса».

Рік Ґейтс визнав у суді, що здійснив численні фінансові злочини за вказівкою, спільно чи з відома свого боса, політтехнолога та колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.На питання прокурора Ґреґа Андреса Ґейтс відповідав охоче, докладно, усім виглядом демонструючи готовність до співпраці.

Співробітник компанії Davis Manafort Partners з жовтня 2006 по 2016-ий рік, Ґейтс був заарештований у 2017-му році, після чого визнав провину у справі, що зараз розглядається у суді в м. Александрія, та уклав угоду з прокуратурою. Йому все ще загрожує багатотисячний штраф та від 5 до 10 років ув’язнення. У тої же час уряд погодився не відкривати проти нього іншу справу, яка має стосунок до його власних фінансових зловживань.

Якщо Ґейтс на суді брехатиме, уряд відкриє проти нього другу справу, за якою йому загрожує додаткове тривале ув’язнення. Співпраця означитиме і менший термін за першою справою. На відміну від Манафорта, що сидить у в’язниці, Ґейтс мешкає вдома, у місті Рестон, штат Вірджинія, куди його випустили під заставу.

За словами Ґейтса, на його власне ім’я, на ім’я Пола Манафорта та Костянтина Килимника на Кіпрі, Гренандінських островах та у Великобританії було зареєстровано 15 компаній, за допомогою яких відмивалися гроші.

Гейтс сказав, що і він, і Манафорт знали, що вони мали повідомляти про них федеральному уряду, але не зробили цього. «Чому?», поцікавився представник обвинувачення.

«Таку вказівку мені дав Манафорт», - відповів Гейтс.

Також, за дорученням свого боса, розповів він, вони видавали прибуток за банківські позички, аби зменшити суму оподаткування, причому бухгалтерів в компанії до відома не ставили. Але з самим Манафортом, Гейтс підтримував регулярний зв'язок та тримав його в курсі своїх справ, сказав він.

Українські клієнти Манафорта

Пол Манафорт був представлений колишньому президенту України Віктору Януковичу Рінатом Ахметовим, власником компанії СКМ, одним із головних спонсорів Партії регіонів. За його роботу – розробку бренда Партії регіонів, створення її платформи, структури, проведення її на виборах - за словами Ґейтса, Ахметов заплатив шляхом переведення грошей з рахунків його компанії на Кіпрі на рахунки Манафорта, теж на Кіпрі.

«Манафорт повернув Януковича з політичної смерті … і він є одним з найталановитіших політтехнологів», - несподівано зробив Ґейтс комплімент своєму колишньому шефу, на якого він не дивився протягом усього свідчення.

Іншим клієнтом Манафорта в Україні був Сергій Тігіпко, бізнесмен, колишній народний депутат та колишній віце-прем’єр-міністр. «Він мав власну політичну партію, але також підтримував Партію регіонів», - пояснив Ґейтс. Тігіпко оплатив послуги із лобіювання в США та ЄС таким же методом – переказом із кіпрського рахунка власної компанії на кіпрський рахунок Манафорта. Ґейтс пояснив, що знає про це, тому що власноруч підготував документи, аби ініціювати переказ.

Також Ґейтс у суді назвав колишнього керівника Адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна, колишнього віце-прем’єр-міністра, депутата та одного з керівників Партії регіонів Андрія Клюєва та колишнього народного депутата Бориса Колеснікова.

Усі вони оплачували послуги політтехнолога шляхом переведення грошей із рахунків власних фірм на Кіпрі на кіпрські рахунки Манафорта. Усе разом – мільйони доларів. У відповідь на повідомлення «Голосу Америки» у понеділок ввечері про хід справи Манафорта, Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував, що його відомство стежить за процесом.

Крім України, Davis Manafort Partners в цей період працювали на Кіпрі. Під час виборів 2008-го року, вони консультували людину, яку вони називали Доктор К, юридична фірма якого й відкрила усі їхні рахунки. Саме у цьому контексті пролунало ім’я російського олігарха Олега Дерипаски.

Під час засідання у вщент наповненій судовій залі, прокурор Андрес не раз задавав Ґейтсу питання, мета яких – надати присяжним контекст роботи Манафорта в Україні. Суддя це сприймав без ентузіазму.

«Я сподіваюся, що ви нам не будете читати лекцію з історії української політики», - перебивав він.

Втім, з історією української політики та корупції присяжним, відвідувачам суду та мас-медіа доведеться ознайомитися. З ранку у вівторок триватиме допит основного свідка у справі проти Манафорта.

Також Ґейтс розповів, що вперше познайомився з Манафортом на Різдвяній вечірці в нього вдома, але під час подальших років спільної роботи тої його сприймав радше як підлеглого, ніж партнера.

Читайте також: «Не називайте команду Януковича олігархами». Суд над Манафортом: день другий

Джерело: Голос Америки