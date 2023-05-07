Перед яким викликом опинилася Молдова – хто може допомогти Кишиневу повернути Придністров'я

Влада Молдови вже упустила перший шанс повернути під свій контроль Придністров'я

Молдова, яка намагається активніше, ніж раніше, протистояти російському впливу, залишаючись при цьому під прицілом Кремля, могла бути окупована РФ, якби вдалося перемогти Україну в рамках свого повномасштабного вторгнення. Про це заявила президент Молдови Майя Санду. Які виклики стоять зараз перед Молдовою? Як ситуація навколо неї та всередині республіки може розвиватися далі? Чому це важливо для України? Видання «Коментарі» із цими питаннями звернулося до експертів.

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Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи «Народний тил» Георгій Тука розмірковує так:

«Будь-яка шалена реакція екс-президента Росії, нинішнього заступника голови Ради безпеки РФ Медведєва, включаючи його недавні випади проти Молдови, яка внесла Путіна в «чорний список», це вже як «здрастуйте» щоранку. Я давно підписаний на ведмедівський канал і отримую неймовірне задоволення, щоразу читаючи його просто унікальні за своєю тупістю, однобокістю та примітивізмом повідомлення. Не віриться, що цей ідіотизм творить людина, яка нещодавно була то президентом, то прем'єром Росії. Проте сам Медведєв публічно підтвердив, що саме він є автором подібної «творчості». Це говорить про якість російської політики».

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«Будь-які дипломатичні дії та заяви жодним чином не впливають на ситуацію всередині самої Молдови. І прозорий натяк Медведєва на Придністров'я – тому підтвердження, – зазначає експерт. – На мій погляд, Молдова мала чудовий шанс скористатися тим глибоким нокаутом, який росіяни отримали під час звільнення ЗСУ Харківщини та частини Херсонщини, включно з самим Херсоном. На той момент офіційний Кишинів міг, об'єднавши зусилля з Україною та Румунією, нарешті відновити суверенітет Молдавської держави, повернувши т.зв. Придністровську Молдавську Республіку. Але влада Молдови цей шанс упустила. Схоже, забракло рішучості. Не думаю, що там найближчим часом щось суттєво зміниться. Відновлення територіальної цілісності Молдови, як і України, залежатиме від успіхів ЗСУ у війні з Росією. На самостійні рішучі дії влада Молдови не здатна, як і влада Грузії».

Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець акцентує, що ключовий виклик, який зараз стоїть перед Молдовою – внутрішні противники, підрив безпеки.

«Ситуацію активно розхитують російські агенти у світлі місцевих виборів. У тій самій автономній Гагаузії вони вже пройшли. І передбачувано у цьому регіоні підтримку отримали проросійські кандидати», – зазначає експерт. За його словами, біда ще й у тому, що Молдова не має повноцінної армії. А тому – беззахисна з погляду загроз навіть перед збройними силами так званого Придністров'я, яке контролює РФ, яка має там «миротворців» (насправді – окупаційний контингент). «Україна та Румунія – це дві країни, які, по суті, можуть гарантувати суверенітет та територіальну цілісність Молдови. І на користь офіційного Кишинева – звернутися до Києва та Бухареста з проханням допомогти звільнитися від російської окупації, яка вже має місце, яка може посилитися, – пояснює Тарас Березовець. — Все може статися в ході швидкої, кинджальної операції. Її б легко провели бригади ЗСУ, які базуються поряд із українсько-молдавським кордоном. Це важливо і для України, тому що нам необхідно прибрати сепаратистський нарив (Придністров'я) у безпосередній близькості від свого кордону. Плюс – отримати доступ до серйозних складів із боєприпасами в н.п. Колбасна».

Джерело: comments.ua